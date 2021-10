Attacco No Vax alla scuola: scritte contro vaccini e Green Pass davanti a due licei torinesi (FOTO e VIDEO)

No Vax all’assalto delle scuole torinesi: scritte davanti ai licei Volta e D’Azeglio

La rabbia dei no vax arriva fino alle porte delle scuole torinesi. E’ un vero e proprio assalto a colpi di vernice quello messo a segno nella notte da sconosciuti, che hanno imbrattato gli ingressi e i muri dei licei D’Azeglio e Volta, entrambi in centro, con scritte contro i vaccini e il Green Pass.

"I vaccini uccidono"

“I vax uccidono” si legge davanti al liceo di via Juvarra. I vandali citano l’articolo 32. Comma due, a fianco della scritta “3K morti”. Sul muro dell’istituto, l’inequivocabile scritta “Guerra al Nazi Pass”. L’azione dei no vax non è casuale e a testimoniarlo è l’invito ai giovani a “salvarsi”. Gli autori delle scritte hanno voluto lanciare un messaggio preciso.

Imbrattate due pietre d'inciampo

Stesso colore e stessa grafia davanti al D’Azeglio. Qui, proprio di fronte all’ingresso, i no vax hanno imbrattato anche le due pietre d’inciampo in memoria dei Virginia Montalcini e Franco Tedeschi, studenti del liceo arrestati, deportati e uccisi ad Auschwitz.

Un vero e proprio attacco frontale, firmato da una W capovolta e racchiusa in un cerchio rosso.