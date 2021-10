Andrea Russi nuovo capogruppo M5S in Sala Rossa: finisce l'era Sganga

Andrea Russi è il nuovo capogruppo in Consiglio Comunale per il M5S. “Finisce” così l’era di Valentina Sganga che, candidata a sindaca per la coalizione 5Stelle-Europa Verde, aveva avuto l’incarico per gli ultimi tre anni: prima di lei avevano avuto l’incarico Alberto Unia e Chiara Giacosa.

Più votato con 767 preferenze

39 anni, tecnico radiologo al San Luigi di Orbassano, Russi era capolista dei pentastellati ed è stato il più votato con 767 preferenze. "Sono pronto a ricoprire -commenta - questo ruolo con responsabilità, impegno, senso del dovere e lealtà nei confronti della Città e dei Torinesi".

Vicecapogruppo Dorotea Castiglione

"Dai banchi della minoranza, il M5S saprà far valere il proprio ruolo di indirizzo e controllo, sostenendo tutto ciò che andrà in ottica di continuità amministrativa, ma opponendosi con forza a tutti i compromessi al ribasso, senza fare sconti" conclude Russi. Vicecapogruppo sarà Dorotea Castiglione, seconda più votata con 320 preferenze.