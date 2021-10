Edilizia scolastica, la Città metropolitana interviene sul Copernico-Luxemburg: intervento da 20 milioni di euro

Un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione complessiva dell’Istituto di istruzione superiore Copernico-Luxemburg di Torino per una spesa di circa 20 milioni di euro: è quanto è stato avviato da parte della Città metropolitana di Torino per poi candidare il progetto nei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

L’intervento previsto è molto ampio: la riqualificazione energetica (sostituzione serramenti, isolamento pareti e coperture, rifacimento distribuzione impianti di riscaldamento); l’adeguamento sismico; il rifacimento di tutti i servizi igienici; la sopraelevazione delle maniche a due piani (previa verifica strutturale); l’adeguamento degli impianti elettrici; la realizzazione del nuovo bar nel cortile, a servizio delle aule e delle palestre; la riqualificazione aree esterne.

Intanto, è già stato finanziato e partirà la prossima primavera un intervento da tre milioni di euro per la riqualificazione energetica del corpo palestre e il rifacimento completo degli spogliatoi, sui quattro piani, che comprenderà:

- la sostituzione di tutti i serramenti esterni;

- l’isolamento delle pareti (in intercapedine dove possibile o con cappotto interno);

- il rifacimento impianti di riscaldamento di spogliatoi e palestre;

- la ristrutturazione completa degli spogliatoi, con revisione della distribuzione e incremento del loro numero;

- il rifacimento impianti elettrici, idrici e di scarico degli spogliatoi.

Inoltre, sta partendo il rifacimento completo dell'impianto di diffusione sonora antincendio.

Nel frattempo, al Copernico-Luxemburg è già in attività il cantiere per il rifacimento completo di un blocco bagni al piano rialzato della palazzina B, ed è solo il primo intervento dell'avvio del rifacimento di tutti i servizi igienici.

Per quanto riguarda gli interventi intrapresi e conclusi negli ultimi tempi, sono stati sostituiti, in più fasi, tutti i controsoffitti dei corridoi dei corpi aule, nell’ambito di un complesso intervento, partito nel 2013, di rimozione dei pannelli isolanti di lana minerale presenti nei controsoffitti.

Dopo l'avvio della verifica del fenomeno dello sfondellamento dell'intradosso dei solai, sono stati effettuati prima numerosi monitoraggi periodici, poi, man mano che erano disponibili i fondi, sono stati eseguiti i lavori di messa in sicurezza. L'ultima tranche - in seguito all'ultimo aggiornamento delle verifiche, eseguito a gennaio 2019 - è stata completata nella primavera di quest’anno.



Ancora, nell’ultimo periodo, sono stati sistemati gli impianti di sicurezza antincendio in tutto il complesso e sono state sostituite alcune parti degli impianti elettrici. E, per concludere, sono state rifatte le coperture delle palestre e si è proceduto a sostituire una prima parte di serramenti nelle medesime, in modo da garantire un’adeguata areazione.