I pm chiedono divieto dimora per un pusher, ma il giudice si oppone

Divieto di dimora in Piemonte per i pusher fermati dalle forze dell'ordine. E' un orientamento che sembra prendere piede alla Procura di Torino, sulla base dell'andamento di alcuni processi celebrati di recente a Palazzo di Giustizia.

Alcuni pubblici ministeri, infatti, secondo quanto si apprende, hanno chiesto al tribunale di applicare, per i pusher fermati dalle forze dell'ordine, la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio della regione. La proposta, stamani, non è stata accolta da un giudice, che ha condannato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione un giovane senegalese arrestato lo scorso 22 ottobre, ma ne ha disposto l'immediata scarcerazione senza alcun vincolo.

Il rappresentante della procura invece aveva proposto 8 mesi, la revoca della sospensione condizionale ottenuta dall'imputato nel 2019 e la sostituzione del regime di custodia cautelare in divieto di dimora in Piemonte. "Ultimamente - ha detto in aula all'avvocato difensore, Loredana Melis - sembra che questa soluzione stia prendendo piede. Credo però che dovrebbe essere applicata con criterio e proporzionalità: qui stiamo parlando di piccolo spaccio".

La stessa procura in effetti aveva contestato soltanto il possesso di una modica quantità di stupefacenti ( in questo caso la detenzione di una ventina di ovuli ). La giudice Roberta Cosentini ha sottolineato che, in attesa che la sentenza diventi definitiva, la misura in carcere non è applicabile, che i precedenti a carico dell'imputato sono molto vecchi e che esigenze cautelari non ce ne sono più.