Grugliasco: offerte formative per un mondo del lavoro che cambia

Ci sono dei temi chiave che lavoratori ed aziende dovranno affrontare: lavori che stanno emergendo e professionalità che stanno scomparendo; revisione di alcune strutture organizzative aziendali, ricambio generazionale, ricollocazione nel mondo del lavoro. I nuovi occupati dovranno saper stare al passo con i tempi dettati dall’avanzare di tecnologie come l’intelligenza artificiale e l’automazione industriale, ma con un’attenzione particolare a quelle professionalità importanti nel settore della produzione manifatturiera.

In questa situazione si prospetta dunque una crescita della domanda formativa, ma in quali termini?

L’isolamento, il lavoro a distanza e l'incremento dell’uso di strumenti digitali hanno cambiato il modo in cui ci relazioniamo con l’esterno. Le persone che sentono l’esigenza di formarsi stanno assumendo un atteggiamento sempre più esigente in termini di tempismo, fruibilità ed efficacia. Il digitale renderà la formazione più accessibile, non c’è dubbio, ma non è certamente sufficiente a specifiche tipologie professionali.

Per rispondere adeguatamente a queste esigenze sempre più pressanti la Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri presso il Centro di Grugliasco intende presentare una proposta di corsi che si rivolga agli adulti occupati che desiderano accrescere la loro professionalità, adulti e giovani disoccupati alla ricerca del primo impiego oppure adulti in fase di ricollocazione lavorativa.

In ambito più tecnologico proponiamo due percorsi formativi che offrono concrete possibilità di inserimento lavorativo, ma anche possibilità di lavoro autonomo, formando due figure professionali molto ricercate:

-il Tecnico di Reverse Engineering, in grado di ricreare/riprogettare modelli di oggetti partendo da un manufatto (es. meccanico, medicale, artistico...). Attraverso processi di digitalizzazione dell’oggetto fisico si arriverà all’utilizzo di diverse applicazioni come stampa 3D, prototipazione, file di CAD tridimensionale, realtà virtuali, modellazione solida;

-Il Tecnico di sistemi Cad, che affianca le competenze tecnico operative dell’utilizzo dello strumento ‘CAD’ per la realizzazione di soluzioni grafiche, indipendentemente dal software e dal settore in cui andrà ad operare, ai principi di funzionamento delle stazioni grafiche, la conoscenza dei comandi e le procedure necessarie per realizzare elaborati grafici, oltreché la personalizzazione dei programmi utilizzati. Il Tecnico di Sistemi Cad sarà in grado di collaborare con la progettazione per gestire dati, testi, immagini.

In ambito più tradizionale si propongono quattro corsi legati a professionalità sempre richieste e che trovano impiego in aziende del settore di qualsiasi dimensione.

Settore meccanico

Addetto alle Macchine utensili a Controllo Numerico e Conduttore programmatore di macchine utensili a Controllo Numerico, in grado di condurre macchine a C.N. provvedendo al presetting utensile e all’attrezzaggio macchina; programmare, su specifiche assegnate, macchine a controllo numerico a bordo macchina e/o con ausilio di supporto informatico; eseguire il collaudo del prodotto utensili a CN.

Settore elettrico

Addetto impianti elettrici civili, in grado di verificare la rispondenza tra la commessa ed il progetto definito, organizzare e pianificare le varie fasi per la corretta realizzazione dell'impianto, ottimizzare l'integrazione delle tecnologie installative delle apparecchiature, verificarne il funzionamento e procedere al recupero di eventuali anomalie o malfunzionamenti.

Addetto impianti elettrici industriali, in grado di definire e pianificare le fasi e la successione delle operazioni sulla base delle istruzioni ricevute e del progetto dell'impianto elettrico; cablare impianti elettrici di comando e controllo; utilizzare sistemi di programmazione per l'automazione industriale.

I corsi hanno una durata compresa tra le 250 e le 600 ore e si svolgono in orari diurni/preserali e serali; previo superamento della prova finale si consegue l’Attestato di Qualifica Professionale o di Specializzazione Professionale o di Validazione delle Competenze.