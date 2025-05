L'inflazione sotto la Mole ha tirato il freno, ma rispetto a un anno fa tutto costa (molto) più caro: dal cibo ai trasporti

Continuano a frenare, i prezzi a Torino, ma l'inflazione non smette di far sentire la sua presenza, soprattutto se paragonata a soltanto un anno fa. Lo dice l'ultima indagine effettuata dall’Ufficio di Statistica della Città, che segna in un -0,2% l'andamento per il mese di aprile rispetto a quello di marzo, ma in un +1,8% quello su aprile 2024.

In particolare, i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto segnalano -0,1% sul mese precedente, m a ancora un +1,6% su aprile 2024. Ancora più vivaci i prezzi dei prodotti a media frequenza d’acquisto (+3,4% rispetto all’anno precedente), mentre i prodotti a bassa frequenza sono sostanzialmente stabili.

I prodotti alimentari sono aumentati, in un anno, del 2,7%, mentre i beni energetici sono in calo: -5,1% sul mese scorso e -1,5% sull’anno precedente. Crescono in dodici mesi i tabacchi (+3,4%), così come i servizi per l'abitazione (+3,2% in un anno). Stabili i costi delle comunicazioni, mentre quelli ricreativi sono decisamente cresciuti, rispetto ad aprile 2024: +4,4%.



Sempre più cari i trasporti: non solo su un anno fa (+5,3%), ma anche solo rispetto al mese scorso: +4,4%.