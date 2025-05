Edilizia sociale, pubblicata la graduatoria provvisoria del Bando Generale numero 8

Il 15 maggio 2025 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria del Bando Generale n. 8 relativo alle domande per l’accesso alle abitazioni di edilizia sociale.

La graduatoria interessa esclusivamente le 1.763 domande (rispetto alle complessive n. 7.439 pervenute) che nell'elenco definitivo dei partecipanti avevano almeno 12 punti. Al termine dell’esame da parte della Commissione regionale, delle n. 1.763 domande sono 987 i nuclei familiari che hanno conservato il punteggio minimo di 12 punti, risultando idonei a partecipare al processo di assegnazione degli alloggi.

È possibile consultare la graduatoria provvisoria e le modalità per la presentazione del ricorso direttamente nella pagina dedicata del sito del Comune di Torino: Bando Generale n. 8 - 2023.

Eventuali ricorsi dovranno pervenire entro e non oltre il 14 giugno 2025.

In autunno sarà pubblicato un ulteriore aggiornamento con la graduatoria definitiva, dopo la revisione dei punteggi.

Per tutto il periodo interessato l'ufficio Bando Generale fornirà informazioni e supporto tecnico per la presentazione dei ricorsi presso lo Sportello casa in via Orvieto 1/20 nei consueti orari di apertura dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.00 previa prenotazione telefonica al n. 011 011 24300 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30.