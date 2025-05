Botteghe, coworking e startup: il piano economico per la Circoscrizione 5

Dopo un periodo di stallo, il Coordinamento al Lavoro e alle Attività Produttive della Circoscrizione 5 rilancia con un programma articolato per il rilancio del tessuto economico e commerciale dei quartieri torinesi. Nonostante una fase di impasse durata circa due mesi, l'attività politica e amministrativa non si è mai davvero fermata. Lo sottolinea Alfredo Ballatore, coordinatore al Commercio, che affida a un comunicato un bilancio intermedio e un’agenda chiara di obiettivi per il futuro del territorio.

Il cuore del piano è la valorizzazione del commercio di vicinato e delle piccole realtà artigiane, in collaborazione con associazioni di categoria, commercianti e artigiani locali. L’obiettivo è duplice: evitare la desertificazione commerciale e attrarre nuovi investimenti, in particolare attraverso il recupero degli immobili inutilizzati.

Tra le iniziative in programma, spiccano:

Promozione di una fiera delle start-up

Istituzione di spazi di coworking in immobili pubblici per favorire reti professionali

Sviluppo di campagne di marketing territoriale

Creazione di mercati tematici a Spina Reale e Vallette

Percorsi turistico-esperienziali tra saperi, sapori e botteghe storiche

Ballatore annuncia anche l’intenzione di proporre alla Città l’istituzione di un Distretto Urbano del Commercio per l’area Nord, per rilanciare il tessuto economico attraverso agevolazioni fiscali e nuove opportunità per start-up e terzo settore, come il riuso dei chioschi dismessi a canone agevolato. Infine, un accenno anche alla necessità di rivedere il sistema di decentramento, per renderlo più efficace e rispondente alle esigenze dei territori. "Condividere e sostenere questi obiettivi è il primo passo per migliorare le condizioni economiche del nostro territorio" così Ballatore.