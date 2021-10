Ladra appassionata di frutta secca tenta il furto in supermercato di oltre 50 confezioni

Martedì è entrata in un supermercato di via Rio de Janeiro e ha riempito il carrello della spesa con oltre 50 pacchetti tra mandorle e pistacchi, per un valore commerciale di oltre 200 euro. Terminata la spesa, la donna, una tunisina di 58 anni, anziché avvicinarsi alla cassa, è tornata verso il tornello all'ingresso del negozio e, abbassandosi, lo ha superato per poi imboccare l'uscita.

Visto quanto stava accadendo, due responsabili del negozio l'hanno inseguita: a quel punto la donna ha abbandonato il carrello con la refurtiva all'interno e proseguito la sua fuga. Dopo pochi metri, vistasi ormai raggiunta, ha finto un malore, accasciandosi a terra. L'escamotage le ha dato il tempo di rialzarsi e, in pochi istanti, riprendere la fuga. Avvicinata nuovamente, la tunisina ha iniziato a colpire uno dei dipendenti con una serie di pugni.

Gli agenti della Squadra Volante giunti sul posto hanno arrestato la donna per tentata rapina. In seguito a ulteriori accertamenti è emerso come la straniera avesse già rubato nello stesso supermercato i primi di settembre, facendo scattare così una denuncia per furto.