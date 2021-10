Vinovo, da venerdì 5 novembre al via la XII edizione di "Castello in Musica"

A partire da venerdì 5 novembre torna a Vinovo la XII edizione della manifestazione “Castello in Musica”, organizzata dall’associazione Amici del Castello e patrocinata, tra gli altri, dalla Città metropolitana di Torino. L’evento propone, per tutto il mese di novembre 2021, concerti di musica da camera nella splendida cornice del castello della Rovere, in piazza Rey.

Questo il programma completo delle serate:

• Si parte venerdì 5 novembre, alle ore 21, con Leonardo Locatelli che presenta “I grandi del pianoforte“. Durante la serata verranno eseguite musiche di Donizetti, Mozart, Beethoven, Rachmaninov, Satie, Albeniz e Liszt.

• Venerdì 12 novembre un quintetto per clarinetto e archi presenterà composizioni di Mozart e Brahms.

• Venerdì 19 novembre Giuseppe Barone (violino) e Cristina La Bruna (arpa) faranno ascoltare agli spettatori alcuni dei capolavori di Debussy, Oberthür, Shaposhnikov, Elgar, Von Wilm, Massenet, Paganini, Vieuxtemps e Andrès.

• Gli appuntamenti si concluderanno venerdì 26 novembre con il concerto per quintetto d’archi formato da giovani musicisti laureati al conservatorio.

Il costo del singolo concerto è di 12 euro, mentre l’abbonamento per le quattro serate ha un prezzo di 40 euro. Gli abbonamenti possono essere acquistati al castello della Rovere.