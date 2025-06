Da Comala, un'estate al cinema con omaggi a David Lynch e film sul rapporto tra uomo e AI

Da Comala continuano le rassegne cinmatografiche gratuite.

“In paradiso va tutto bene” è un omaggio in tre serate al compianto David Lynch con momenti musicali, introduzioni critiche e proiezioni a votazione, mentre la seconda edizione di "Paradisi Artificiali", percorso quest'anno dedicato alla rappresentazione degli universi distopici e del destino dell'umanità. Non mancheranno però anche appuntamenti stand-alone e proiezioni di film fino al 23 agosto.

"Paradisi Artificiali vol.2" esplora il confine sottile tra umano e artificiale, desiderio e tecnologia. Cinque film iconici – “Her”, “Ghost in the Shell”, “Ex Machina”, “2001: Odissea nello spazio” e

“Blade Runner” – ci guidano in un viaggio tra futuri possibili, intelligenze sintetiche e inquietudini post-umane, dove il progresso diventa specchio delle nostre emozioni più profonde.

La stagione è stata organizzata in collaborazione con TOHorror Fantastic Film Fest e Agenda del cinema Torino, che si occuperanno delle introduzioni ai film. In particolare quest'ultima, prima della proiezione di “Her”, ad aprire la rassegna di cui sopra, proporrà il format Cinetalk creato da Carlo Griseri e Alessandro Amato per approfondire la visione di un film con il pubblico: un momento di avvicinamento alla proiezione del film tra critica e racconto cinefilo, ispirato di volta in volta dalla sinossi e/o dai nomi di chi ha realizzato quel lavoro, che offra a chi guarda qualche strumento in più (critico, illustrativo e - perché no - anche nozionistico) per affrontare la visione.

Si segnalano anche due appuntamenti del progetto “Che la mia voce sia un seme” curato da Alessandro Maccarrone, durante i quali sarà possibile effettuare donazioni o acquistare i disegni dei bambini di HeART of Gaza o le creazioni di Foglie di Ulivo. Inoltre, è prevista una proiezione del documentario prodotto da Paolo e Ottavia Virzì “Come se non ci fosse un domani” (2025, R. Cremona e M. Keffer, 90') affiancata da un incontro con lǝ attivistǝ di Ultima Generazione.

Evento speciale il 31 luglio con la proiezione di “Sette opere di misericordia” (2012, G. De Serio, M. De Serio, 103') in presenza degli autori per ricordare l'attore Roberto Herlitzka a un anno dalla scomparsa. Per l'occasione sarà presentato anche un volume sull'interprete torinese curato da Alessandro Amato, Fabrizio Dividi e Carlo Griseri per Agenda del Cinema Torino in collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – Gruppo Piemonte e Valle d'Aosta.

Altri due presidi del cinema all'aperto di Comala saranno nuovamente Piazza Benefica e via Di Nanni, rispettivamente dedicati al cinema d'autore contemporaneo e alle pellicole per famiglie, dove la cittadinanza potrà godere fino al 23 agosto della visione libera e gratuita di titoli popolari e di qualità quali “Fantastic Mr. Fox” (2009, W. Anderson, 87'), “La zona d'interesse” (2023, J. Glazer, 105'), “Barbie” (2023, G. Gerwig, 114') e “Into the Wild” (2007, S. Penn, 148').

Gli eventi fanno parte del progetto “Mappa mundi” che si inserisce nell'ambito del programma culturale "TORINO, CHE SPETTACOLO! CHE BELLA ESTATE!". Un progetto della Città di

Torino, in collaborazione con Fondazione per la Cultura.