Moncalieri, fino al 2 novembre orari di ingresso ampliati nei cimiteri e riattivato il servizio di accompagnamento per gli anziani

Si avvicina la ricorrenza di Ognissanti e per agevolare la presenza di coloro che vanno a salutare i propri cari, il Comune di Moncalieri ha deciso di ampliare l'orario di apertura dei cimiteri cittadini. Domenica 31 ottobre, lunedì 1 novembre e martedì 2 ingresso con orario continuato dalle 7.30 alle 17,45.

Bus gratuiti

Dal 30 ottobre al 1° novembre saranno inoltre attivi i bus gratuiti per raggiungere i nostri due cimiteri. Per il Cimitero urbano (dalle ore 7.55 alle 18.25) è previsto un percorso circolare che da strada Carpice attraversa borgata Barauda, Tagliaferro, Tetti Rolle, Santa Maria e Borgo Navile. Per il Cimitero di Revigliasco il servizio sarà invece disponibile dalle 9,15 alle 11,35 e dalle 14,35 alle 16,55 sul percorso che comprende: Borgo Navile, via Torino, piazza Baden Baden, via Petrarca, strada Genova, strada Del Bossolo, strada Revigliasco con capolinea presso il cimitero.

Servizio di accompagnamento

L'Amministrazione, per agevolare le persone più anziane, ai disabili e a coloro che hanno problemi di deambulazione, ha riattivato il servizio di accompagnamento e assistenza all'interno del cimitero con la mini vettura elettrica. Il servizio sarà attivo sino a domenica 7 novembre 2021. E’ necessario prenotare con anticipo telefonando allo 011642736.

Torna anche il servizio di assistenza e cortesia. Due operatori, posizionati agli ingressi, sono a disposizione delle persone per rendere più agevole la visita ai loro cari. Chi lo desiderasse, può anche farsi accompagnare con la mini car elettrica, oppure chiedere aiuto per utilizzare i totem.

Stop ai lavori

Martedì 2 novembre alle ore 15 il parroco della Collegiata, Don Paolo Comba, celebrerà la Santa Messa. L’appuntamento sarà anche l’occasione per la benedizione del crocifisso della Chiesa restaurato, del campo F e dei dipinti artistici realizzati nei sotterranei del quinto ampliamento.

In questi giorni, per consentire di raggiungere tombe e loculi senza dover fare slalom tra lavori e ponteggi, il Comune di Moncalieri ha sospeso (fino al 2 novembre compreso) tutti i lavori di costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria nei cimiteri cittadini, in modo da lasciare le aree adiacenti alle sepolture in condizioni di ordinato decoro.