39enne ricercato arrestato dagli agenti del Commissariato Madonna di Campagna: con sè 12 involucri di stupefacenti

Lo hanno visto, lo scorso martedì pomeriggio, camminare in via Saorgio.

L’uomo, un 39 enne di nazionalità gabonese, era un viso noto agli operatori della volante del Commissariato di Madonna di Campagna, in quanto arrestato per reati in materia di stupefacenti qualche anno fa da uno di loro.

Sottoposto a controllo, ha tentato di nascondere velocemente qualcosa in bocca, ma è stato fermato in tempo: i poliziotti sono riusciti a fargli espellere 12 involucri termosaldati, contenenti cocaina ed eroina.

Nel suo alloggio i poliziotti hanno poi rinvenuto e sottoposto a sequestro materiale vario utile al confezionamento delle dosi

E' emerso che nei confronti del 39enne pendeva un ripristino di un ordine di carcerazione per una pena di oltre 3 anni di reclusione ed una multa di 800 euro. E' tornato in carcere sia in considerazione della detenzione dello stupefacente ai fini di spaccio che per l’ordine di carcerazione.