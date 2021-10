Aerospace & Defense meetings: Torino sogna di potersi spostare "volando" sopra la città

"Se l'automotive soffre, bisogna puntare sull'aerospazio". Lo ha detto, pochi giorni fa, il presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi, in occasione della sua presenza a Torino per l'assemblea generale dell'Unione Industriali.

Ecco perché trova un'attualità ancora più marcata il ritorno dell'appuntamento torinese con Aerospace & Defense meetings, giunti all'ottava edizione e che saranno ospitati all'Oval dal 30 novembre al 2 dicembre. L’inaugurazione dell’ottava edizione, prevista il pomeriggio del 30 novembre, sarà all’insegna delle tecnologie green applicate all’aerospazio. Ma si guarderà anche molto più avanti, fino a discutere di viabilità urbana ai limiti della fantascienza. I piccoli che incontrano i grandi

L’evento è sostenuto da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino ed è organizzato da ABE-BCI Aerospace, in collaborazione con Ceipiemonte e ICE-Agenzia. L'obiettivo, ancora una volta, è di creare un momento di incontro tra multinazionali, pmi e startup che operano in uno dei comparti a più alto potenziale nel mondo della manifattura. Lo sviluppo di nuovi progetti e partnership internazionali è l’obiettivo dichiarato della manifestazione. Sotto i riflettori innovazione, ricerca e sviluppo non solo dei big player internazionali, ma anche dell’indotto dell’aerospazio, che solo in Piemonte conta 380 piccole e medie imprese e ricavi a quota 5 miliardi, un terzo del fatturato italiano. Partecipanti da tutto il mondo

Unica vetrina italiana delle maggiori novità internazionali del settore, Aerospace & Defense Meetings accoglierà i buyer dei principali colossi internazionali dell’aerospazio, che saranno a Torino per incontri b2b, alla ricerca di fornitori e soluzioni innovative. Le imprese del settore aerospaziale regionale e nazionale potranno quindi incontrare aziende provenienti non solo da tutta Italia, ma anche da: Austria, Belgio, Canada, Cina, Francia, Germania, Marocco, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Turchia, Ucraina. I grandi protagonisti, tra conferme e novità

Tra i colossi che ad Aerospace & Defense Meetings sono di casa dalle prime edizioni, anche per la loro forte presenza in Piemonte, hanno già confermato la partecipazione l’industrial supporter della manifestazione Leonardo, insieme ai partner industriali Thales Alenia Space, Avio Aero, Collins Aerospace e Altec. Novità assoluta di quest’anno la presenza di Boeing International Corporation. Tra gli ospiti internazionali in arrivo a Torino anche Airbus Defence and Space, Telespazio, Esa, Avic Tianjin, Tusas Engine Industries, Ukrainian Association of High-Tech Enterprises and Corporation Cosmos, Lockheed Martin, Turkish Aerospace Industries. In città ci si sposterà volando?

Tra le novità di quest’edizione, un focus dedicato all’Advanced and Urban Air Mobility, la nuova frontiera del trasporto urbano, in programma il 2 dicembre, con un convegno di avvicinamento all’edizione 2022 di VTM – Vehicles and Transportation Technology Innovation Meetings, business convention internazionale sul futuro della mobilità e dei trasporti che si terrà a Torino il 30 e 31 Marzo 2022.