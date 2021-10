Da Paratissima a Buonissima: tutti gli eventi di questo weekend torinese

Torino scalda i motori in vista della settimana dell’arte contemporanea. A dare il via sono le Luci d’artista 2021 e la nuova edizione di Paratissima. Ma cultura e spettacolo animeranno tutto il weekend torinese anche in vista del ponte dei Santi: dal teatro alla musica, per finire con la gastronomia.

Ecco allora gli eventi imperdibili di sabato 30 e domenica 31 ottobre

MOSTRE ED ESPOSIZIONI

CAMERA - MARTIN PARR

Fino al 13 febbraio

Aperta la mostra personale di Martin Parr “We love sports” realizzata in collaborazione con Magnum Photos e Lavazza a Camera. Oltre 150 scatti d'autore del fotografo e reporter inglese, famoso per il suo sguardo eclettico e ironico. Un percorso espositivo dedicato a tutti gli sport, dal calcio al tennis, ma anche le corse dei cavalli, la formula 1, fino al cricket.

Informazioni: www.camera.to

FOREVER GREEN

Fino al 26 novembre

Una mostra che celebra il colore verde in tutte le sue forme artistiche. "Forever green" è la mostra inaugurata da Ersel in collaborazione con Robilant+Boena in piazza Solferino 11. Con 40 opere di artisti che vanno dal Seicento al XXI secolo, da Mark Rothko ad Alighiero Boetto, l’esposizione sarà visitabile fino al 26 novembre.

Informazioni: www.ersel.it

PARATISSIMA

Fino al 12 dicembre

Torna Paratissima con la sua 17 edizione che sarà visitabile fino al 12 dicembre negli spazi di via verdi 5. Anche quest'anno, a ospitare l'appuntamento autunnale con l'arte contemporanea sarà l'ARTiglieria Con/temporary Art Center. Due le due manifestazioni dedicate all'arte emergente: Paratissima Exhibit e NICE & Fair / Contemporary Visions. Oltre 50 artisti in fiera, incontri, talk e tanto altro a partire da questo fine settimana.

Informazioni: www.paratissima.it

LUCI D’ARTISTA

Dal 29 ottobre

Torna Luci d'Artista, il primo appuntamento del cartellone Contemporary Art 2021. Come da tradizione, Torino si trasformerà in un museo a cielo aperto offrendo al pubblico la possibilità di ammirare le installazioni progettate da artisti di fama internazionale. Sono 25 le opere luminose in questa edizione, 14 allestite nel Centro città e 11 nelle altre Circoscrizioni.

Informazioni: http://www.contemporarytorinopiemonte.it/LuciArtista2019.aspx



BUONISSIMA - GRANI D’AUTORE

Buonissima 2021 a Palazzo Madama ospita, dal 28 ottobre al 1 novembre 2021, l’esposizione Grani D’Autore: dalla semina al raccolto del grano duro Barilla, a cura di Maria Vittoria Baravelli. 11 illustrazioni di artisti italiani, professionisti di calibro internazionale e talenti emergenti.

Informazioni: www.palazzomadamatorino.it/; www.buonissimatorino.it

CONCERTI E SPETTACOLI

FOLKCLUB - DAVIDE VAN DE SFROOS

Sabato 30 ottobre

Allora ore 21.30, il concerto-incontro “Naked”, ovvero chiacchiere e musica voce e chitarra a-tu-per-tu con il cantaurore Laghé. Canzoni piene di storia e di storie, occasione unica per ascoltare le canzoni più importanti di una straordinaria carriera e forse quelle dell'ultimo Maader Folk, uscito a settembre a sette anni dall'ultimo lavoro in studio, impreziosito anche da una emozionante collaborazione con Zucchero e Mauro Corona.

Informazioni: www.folkclub.it - +39 011 19215162 – folkclub@folkclub.it

BUONISSIMA - OLIO CURIOSO

Sabato 30 ottobre

A “Buonissima”, la kermesse gastronomica che si svolgerà a Torino dal 27 al 31 ottobre, anche l’olio extravergine d’oliva di alta qualità sarà protagonista attraverso il laboratorio “Olio Curioso”, in programma sabato 30 ottobre a partire dalle 11.30 presso la Sala dei 200 a Eataly Lingotto. Un vero e proprio viaggio goloso alla scoperta di un’eccellenza simbolo del nostro Paese, in compagnia di uno dei produttori italiani più affermati e creativi, Olio Roi di Badalucco, e dello Chef Davide Zunino del ristorante “U Gatubardu” di Taggia.

Informazioni: www.buonissimatorino.it

TEATRO

ELIO GERMANO IN PARADISO XXXIII

Sabato 30 ottobre, ore 21

Elio Germano torna in Piemonte con il nuovo spettacolo “Paradiso XXXIII”, dove interpreta il sommo poeta. Ogni parola è accompagnata dalle immagini e dagli effetti speciali di Simone Ferrari e Lulu Helbæk.

Info: Teatro della Concordia, Venaria, vivaticket.it



SCHWANENGESANG D 744

Sabato 30 ottobre ore 21, domenica 31 ottobre ore 19

Torna in scena la Socìetas di Romeo Castellucci con un concerto-spettacolo da vari Lieder di Schubert (al pianoforte Alain Franco), tutti al confine tra il mondo della speranza e l’oscurità degli abbandoni. In scena la soprano Kerstin Avemo. Non mancano le scosse musicali di Scott Gibbons e proiezioni video. Evidente risulta la riflessione di Castellucci sul senso dell‘arte, soprattutto oggi, e, con malcelata ironia, sul suo stesso impegno di creatore.

Info: Teatro Astra, www.festivaldellecolline.it



RE ARTÙ

Domenica 31 ottobre, ore 11

Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda rappresentano ancora oggi il sogno di un mondo giusto, di un mondo dove poter vivere in pace, dove tutti, adulti, bambini, uomini, donne, stranieri, mattarelli, tutti ma proprio tutti sono uguali e hanno lo stesso valore, dove tutti portano rispetto al prossimo e cercano di essere d’aiuto. Lo spettacolo, di e con Zahira Berrezouga e Valentina Volpatto, è adatto ai bambini dai 3 anni in su.

Info: Teatro Agnelli, via Sarpi 111.



PERBACCO LE MASCHE!

Domenica 31 ottobre, ore 16.30

Artemakia, giochi, laboratori, photo-set, e dolcetto o scherzetto durante l’accoglienza del pubblico per un pomeriggio di paura e divertimento indimenticabile. I guazzabugli di un’osteria popolata da personaggi caratteristici e carismatici dove si incontrano le vicende delle tradizioni locali tra vini, acrobazie della terza età, camerieri improbabili e ospiti inattesi. Proprio al culmine della serata l’ebbrezza del vino regala visioni sognanti e fantasmi equilibristi, unendo la tradizione vinicola del Monferrato Astigiano con i Racconti delle Masche (i Fantasmi nella tradizione popolare) tipici di quei luoghi.

Info: Casa del teatro ragazzi e giovani, corso Galileo Ferraris 266, tel. 011/19740280, casateatroragazzi.it



LA RIVOLTA DEI FANTASMI

Domenica 31 Ottobre, ore 16.30

La Stagione di Teatro di Figura "Le Figure dell'Inverno" ritorna nella sua sede storica e naturale, laddove ha avuto origine. La programmazione prevede ben 11 spettacoli domenicali. L'esordio vedrà in scena la compagnia “La Bottega Teatrale” di Fontanetto: protagonisti pupazzi, burattini e ombre. Scritto e diretto da Giuseppe Cardascio. Con Salvatore Varvaro e Giuseppe Cardascio.

Info: Educatorio della Provvidenza, corso Govone 16.