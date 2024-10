A dicembre aprono i primi viali pedonali del nuovo parco del Valentino

La pioggia dell’ultimo periodo fa slittare di alcune settimane l’inaugurazione dei nuovi viali pedonali del Valentino. Ad inizio dicembre (da cronoprogramma originario era fine novembre ndr) i torinesi potranno scoprire una parte del rinnovato parco di San Salvario.

Verrà infatti aperto al pubblico il tratto che va dalla Latteria Svizzera, passa poi davanti all'Orto Botanico e al Castello, fino a Villa Glicini.

Via l'asfalto

Il cantiere è stato avviato il 25 marzo ed è finanziato con 13 milioni di fondi Pnrr: le fasi 1 e 2 si stanno avviando all'ultimazione e verranno consegnate ad inizio dicembre. La tre (viale Virgilio e zona dei chioschi) prenderà il via ad inizio novembre. Quest'estate le ruspe hanno rimosso l'asfalto, che è stato sostituito con un pavimentazione drenante color ocra per de-impermeabilizzare il terreno.

Come annunciato sono stati ristretti i grossi viali: dagli attuali 18.5 metri, l'area di transito è stata diminuita a 13.5 metri. Il resto dello spazio è stato riconvertito ad aiuole e verde.

Via 65mila mq di asfalto

Ampliando lo sguardo al resto del parco del Valentino, i lavori prevedono la rimozione complessiva di 65mila mq di asfalto e la posa di più di 36mila mq di nuove pavimentazioni permeabili. Ci sarà anche più piante e verde: in totale ben 21mila metri quadrati in più. Verranno piantati 555 alberi in più: le selezioni delle nuove specie sono state fatte in vivaio.

Il commento

“E’ un progetto – ha spiegato l’assessore al Verde Francesco Tresso - importante per la città: abbiamo investito molti fondi europei. L’idea alla base di questa rivisitazione è quella di fare respirare il parco”. “Il Valentino – ha aggiunto - oggi è limitatamente fruibile, ma non è mai stato chiuso completamente: stiamo andando per lotti e i lavori sono in linea con il cronoprogramma”. Il cantiere terminerà quindi tra marzo e giugno 2026.