Maxi-rave party nell'ex Fiat di Stupinigi: almeno 6 mila persone. Traffico deviato

Sono circa seimila i partecipanti al rave party notturno che creato disagi al traffico dalle 21.30 di ieri nell'area di Stupinigi, alle porte di Torino. I giovani - che hanno risposto in migliaia all'appello lanciato via Telegram dagli organizzatori - si sono radunati nell'ex area industriale abbandonata della Fiat, tra Borgaretto e Nichelino.

Traffico ancora deviato

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, anche con diverse pattuglie dalla province limitrofe, a bloccare le strade di accesso alla zona. L'azione tempestiva ha evitato l'arrivo di altre 10mila persone: sono molti quelli che se ne sono andati alla luce del massiccio dispiegamento delle forze dell'ordine

"Vista la mole di partecipanti - scrive su Facebook il neosindaco di Beinasco Daniel Cannati - ci vorranno diverse ore per normalizzare la situazione".

Ecco come cambia la circolazione

"Gli ingressi e le uscite di Borgaretto di via rondò Bernardo e circonvallazione esterna sono temporaneamente chiuse; da via Galilei si può transitare solo in direzione Nichelino. Resta aperta la viabilità da e verso Beinasco" conclude il primo cittadino.

Stamattina tavolo sulla sicurezza e sopralluogo del Prefetto Palomba

Stamattina - preceduto da un tavolo sulla sicurezza - si è svolto il sopralluogo del Prefetto di Torino Claudio Palomba, insieme al comandante provinciale dei Carabinieri di Torino Vincenzo Ciarambino, il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo, i vertici dei vigili del fuoco e Croce Rossa. "La situazione - spiegato Tolardo - è complessa, ma ben gestita a sotto controllo. Purtroppo sono azioni imprevedibili: molte persone sono arrivate dall'estero, oltre che dal Nord Italia".

Montaruli (FdI): "Intervento immediato di Lamorgese"

Una questione che rischia di arrivare sino ai banchi del Parlamento. La deputata torinese di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli ha annunciato di aver presentato un'interrogazione per chiedere l'intervento immediato del ministro Lamorgese. "Non ammetteremo di vedere ulteriormente Torino e l’Italia umiliate dal tour degli sballi" conclude l'esponente del partito della Meloni.