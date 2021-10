Si torna a festeggiare Halloween: alcune delle proposte tra cene, spettacoli e visite a tema

E’ la notte di Halloween dopo un anno di stop, tornano le iniziative per grandi e piccini!

Ecco alcune proposte in città e nei ditorni.

Preghiera la Planetario di Pino Torinese

Al planetario Infini.To di Pino Torinese, la preghiera organizzata dalla diocesi e dedicato alla Notte dei Santi 2021. Ritrovo presso il planetario di via Osservatorio 30, a Pino, alle 20,30, per l’accredito (con necessaria presentazione del Green pass) e l’inizio della visita al museo dell’Astronomia e dello Spazio, accompagnata da meditazioni spirituali. Alle 22,15 l’arcivescovo presiederà la preghiera finale e consegnerà il suo messaggio ai giovani.

Aspettando Halloween in Galleria Sabauda

Dalle 10.30 alle 12, per prepararsi alla notte più misteriosa dell’anno, una caccia al tesoro tra arte e leggenda, all’insegna del gioco e della creatività. Attività per famiglie, consigliata per bambini dai 6 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 011 19560449 (dal lunedì al venerdì: ore 9-13) – info.torino@coopculture.it

Visita al buio in Armeria Reale

Alle 17 e alle 18 le guide di CoopCulture accompagneranno il pubblico in una suggestiva visita a luci spente nell'Armeria Reale, alla ricerca di dettagli da svelare e storie da raccontare. Biglietti online su www.coopculture.it - mail info.torino@coopculture.it

Halloween: la vera storia prodigiosa al Museo di Antichità

Nelle tre notti di Samonios, che cadevano tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, i Celti celebravano il passaggio dal vecchio al nuovo anno. Per tutti coloro che desiderano scoprire l’antico significato della festa, al Museo di Antichità si celebra Halloween: la vera storia prodigiosa, in collaborazione con l’Associazione Terra Taurina e CoopCulture.

Dalle 16.30 alle 18.30, i bambini saranno coinvolti nell’atmosfera di festa con giochi e racconti e saranno istruiti al rito dell’accensione del nuovo fuoco sacro. Potranno inoltre lasciare un’offerta, un frutto, un ramoscello, un disegno da destinare ai loro cari. Attività per famiglie compresa nel biglietto dei Musei Reali.

Alle 17.30 visita guidata con l'archeologa di CoopCulture al Museo di Antichità, Sezione Torino, per conoscere i celti Taurini, dal Bric San Vito ad Augusta Taurinorum.

Info: www.coopculture.it - mail info.torino@coopculture.it

Notte al Castello. Canti popolari e racconti canavesani al Castello e Parco di Masino Canti popolari che raccontano il territorio, spiriti e streghe, antichi castellani che tornano in vita dal passato e tante altre affascinanti figure, come i santi e gli eroi, animeranno i festeggiamenti di Halloween nei Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in Piemonte. Speciali visite notturne e diurne, dedicate a grandi e bambini, alla scoperta dei segreti nascosti tra le sale affrescate: laboratori e percorsi al buio divertiranno e meraviglieranno gli ospiti di Masino, Caravino (TO) in occasione della festa più spaventosa dell’anno.

Info: www.castellodimasino.it

Questo è Halloween a Carmagnola

Settimana edizione a tema Il Gatto nero. Si comincia alle ore 16 con laboratori e animazioni in largo Vittorio Veneto. Cene mostruose sono in programma a partire dalle ore 19, mentre alle ore 21.30 Carmagnola di trasformerà in una tenebrosa città con il “Viaggio Misterioso” e altri eventi musicali e di danza. Al termine si svolgerà la premiazione del concorso “Un gatto nero tra le righe bianche”.

Info: https://www.comune.carmagnola.to.it/it-it/appuntamenti/questo-e-halloween-71524-1-b3f77780d373ce01c893c35881101d8b