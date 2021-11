Bardonecchia, il maltempo costringe ad un cambio di programma “Porte aperte all’inverno”

Dopo un mese di bel tempo e temperature gradevoli, ideali per passeggiate nella natura dai multicolori, sabato e domenica Bardonecchia è stata investita da avverse condizioni atmosferiche che hanno portato la prima neve in quota e pioggia persistente anche se non intensa in città e nelle frazioni.

Sabato 30 ottobre è stata aperta al pubblico in via Medail la mostra delle stampe delle trenta fotografie più votate tra le partecipanti al concorso Bardo in autunno, immagini visibili per tutto il mese di novembre e ha preso il via la Campagna Ski Pass 2021-2022 per acquistare negli uffici della Colomion spa in piazza Europa e a Campo Smith gli stagionali a prezzi scontati.