Concluso il maxi rave di Stupinigi, nel capannone ex Fiat restano solo cumuli di rifiuti (VIDEO)

Il rave party illegale iniziato sabato notte tra Nichelino e Borgaretto è finalmente terminato.

Identificati e allontanati gli ultimi giovani

Nell'ex capannone industriale Fiat, in via Rondò Bernardo, tra cumuli di rifiuti, pozzanghere e detriti, c'è ancora una struttura a forma di torta di compleanno gigante, per i festeggiamenti dei 15 anni di attività di un sound system torinese e per il gemellaggio tra raver italiani e francesi.

Le forze dell'ordine sono entrate nell'area questa mattina e hanno identificato e allontanato gli ultimi giovani rimasti all'interno.

Pochi i furgoni ancora all'esterno

All'esterno ci sono ancora pochi furgoni e auto abbandonate da chi non ha potuto rientrare nell'area per gli sbarramenti di polizia e carabinieri.