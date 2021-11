Montaruli (Anpi Nicola Grosa) alla Pentenero: “Ripristini il nucleo Nomadi della Polizia Municipale”

“Il nome del reparto Nomadi della Polizia Municipale torni quello di sempre”. Augusto Montaruli, il presidente della sezione Anpi Nicola Grosa non aveva perso tempo e la settimana scorsa aveva subito segnalato alla neo eletta assessora Gianna Pentenero con delega alla Polizia Municiaple, di ripristinare il nome del reparto nominato dal precedente comandante RIMI - Reparto Informativo Minoranza Etniche. “Ho persino il dubbio che sia costituzionale. Non è degno di una città Medaglio d’oro per la Resistenza”, aggiunge Montaruli.

Non si è fatta attendere molto la risposta della assessora: “Grazie per il suggerimento - scrive Pentenero in risposta al post di Facebook di Montaruli - mi sembra più che ragionevole”.