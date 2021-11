Adelina Graziani, tavolo in procura per migliorare la rete di sostegno alle donne vittime di violenza

L’Associazione Adelina Graziani contro la malasanità e per i diritti del malato nelle persone del presidente Riccardo Ruà e vice presidente Rachele Sacco hanno partecipato su invito del Procuratore aggiunto Cesare Parodi della Procura di Torino al primo tavolo di confronto, presso il Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia” di Torino, sul tema della violenza contro le donne. Lo scopo è stato quello di confrontare le diverse esperienze delle tante associazioni che operano a tutela delle vittime e la Procura, per migliorare la rete di supporto alle donne maltrattate e abusate.



"Un tavolo di confronto - dichiara il presidente Ruà - su un tema così attuale da parte della Procura della Repubblica era opportuno. Sono state analizzate situazioni operative e di supporto da parte dei centri e delle associazioni di volontariato attive sul territorio finalizzate alla difesa e all’assistenza delle donne e uomini, vittime di violenze. Un importante inizio di partecipazione attiva di proposte e collaborazione con la Procura di Torino".



In particolare, in questo primo incontro si sono affrontati temi cruciali nel supporto alle vittime. "Sono orgogliosa e ringrazio di cuore il dottor Parodi per aver incluso me e convocato l’Associazione a questo importante momento di confronto. Abbiamo parlato degli allontanamenti, che spesso vedono le donne due volte vittime – precisa la vicepresidente Sacco – perché maltrattate e dall’uomo e separate dai figli, o anche perché loro costrette a lasciare a casa piuttosto che la persona che maltratta. Abbiamo parlato dei primi risultati del “codice rosso” e delle sue criticità, dell’interazione fra Procura, Magistratura, Associazioni, Servizi Sociali e le persone e famiglie coinvolte negli episodi di violenza e maltrattamenti. Infine, anche delle diverse forme di violenza, non solo fisica delle quali sono vittime le donne. Un importante momento di confronto, costruttivo ed efficace per migliorare l’assistenza alle vittime. Si tratta del primo di altri tavoli dedicato a questo fenomeno. Tra l’altro è un importante segnale in vista del 25 novembre Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, un segnale di quanto sia alta l’attenzione da parte delle istituzioni e delle associazioni sull’argomento".