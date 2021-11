Grugliasco, una lapide per fare memoria dei morti per Covid. Montà: "Vaccinarsi per onorare chi non c'è più"

Una targa, per rendere omaggio e fare memoria di tutte quelle persone che, per la pandemia, hanno perso la vita. È l'iniziativa che ha scelto di adottare il Comune di Grugliasco, in concomitanza con la giornata che ricorda i defunti. A scoprirla, al cimitero, il sindaco Roberto Montà.

"Ieri abbiamo scoperto la targa posta al cimitero in memoria delle vittime di Covid di Grugliasco - ha detto il primo cittadino -. Un'idea nata dal Consiglio Comunale nel momento più duro della pandemia e con l'obiettivo di ricordare a tutti anche il ruolo straordinario del personale sanitario, della protezione civile e del volontariato".