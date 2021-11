Otto per mille, la Chiesa Avventista sceglie 4 progetti: c'è anche "Nessuno Fuorigioco", che fa giocare a pallone i bimbi non vedenti

Abruzzo, Lecce, Pistoia. Ma anche Torino. Fa il "Giro d'Italia" la raccolta fondi che la Chiesa Avventista ha deciso di mettere in atto per poter sostenere 4 progetti che riguardino iniziative legate allo sport e ai giovani, mettendo a disposizione quanto ottenuto tramite l'8 per Mille.



"IoGiocoDavvero" è il crowfunding che attraverso Produzioni dal basso punta a dare una mano alle quattro associazioni sportive dilettantistiche che si impegnano per l'inclusione sociale per i ragazzi disabili, la lotta contro i disturbi alimentari favorendo l’adozione di uno stile di vita sano e la realizzazione di attività sportive gratuite per i giovani più vulnerabili. Se i progetti selezionati riusciranno a raggiungere in crowdfunding il 50% dell'obiettivo economico previsto, saranno cofinanziati dalla Chiesa Avventista per il rimanente 50%, fino a un massimo di 5.000 euro.

Nessuno fuorigioco: dai bimbi rom ai migranti, fino ai non vedenti E per quanto riguarda Torino, la scelta è ricaduta su Nessuno Fuorigioco, associazione sportiva che da anni ormai porta avanti un progetto con focus sull’integrazione sociale, resa possibile proprio attraverso lo sport. I primi passi dell'associazione erano stati mossi a sostegno dei bimbi che abitavano nei campi rom, mentre attualmente sono in corso tre progetti: due con ragazzi migranti e uno, quello coinvolto dal bando, riservato ai bambini ipovedenti e non vedenti, che spesso non possono usufruire di strutture adatte a loro, dovendo così rinunciare all’attività motoria. Obiettivo del progetto è consentire a questi bambini, con l’aiuto di volontari e allenatori, di prendere consapevolezza del proprio corpo ed esplorare l'ambiente circostante in tutta sicurezza, attraverso il coinvolgimento in attività dedicate, che uniscono divertimento e possibilità di muoversi liberamente.





Gli altri progetti In Abruzzo, invece, il progetto dell’ASD futsal Vasto vuole combattere i disturbi alimentari tra i giovani favorendo l'adozione di uno stile di vita sano e promuovere il consumo critico, in particolare attraverso l'acquisto di prodotti locali e di qualità. Mentre il territorio della Montagna Pistoiese è invece la cornice entro la quale si sviluppa il progetto dell’ASD Dynamo Sport, che mira a espandere l'offerta di attività sportive gratuite coinvolgendo almeno 20 bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 19 anni residenti nella zona e individuati in collaborazione con i Servizi Sociali, con l’obiettivo di favorirne il benessere fisico e psicologico proprio grazie allo sport. Il quarto progetto, “Noi siamo 1”, promosso da l’ASD La Scuola di Basket Lecce, prevede il coinvolgimento di ragazzi normodotati e diversamente abili in un’unica squadra: il Baskin (basket e integrazione), con l’intento di valorizzare la partecipazione di tutti, senza alcuna discriminazione.