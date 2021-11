Comprare un appartamento a Benevento: guida per l'acquisto

Perché comprare un appartamento a Benevento? Certamente tra le tante città Benevento può essere un’alternativa da prendere in considerazione. In questa città vi sono varie offerte immobiliari e tanti vantaggi che possono aiutarti nella scelta del tuo appartamento.

Ci sono vari quartieri dove investire a Benevento, ma principalmente in quest’articolo saremo per te una guida all’acquisto per comprare una casa a Benevento.

Scopriamo insieme quali sono questi fattori per cui scegliere questa città, il mercato immobiliare e le zone migliori dove comprare un appartamento. Certamente scegliere il giusto appartamento è un’attività che richiede il giusto tempo e noi ti aiuteremo per ottimizzarlo e giungere ad una scelta conclusiva.

Criteri di scelta prima di acquistare casa

Benevento è una città che si trova nell’entroterra della Campania, nella parte meridionale della regione storica del Sannio in una posizione equidistante dal mar Adriatico e il mar Tirreno. Benevento è una città circondata dalle colline e nel periodo invernale potrete ammirarne il bellissimo paesaggio innevato.

Città molto importante dal punto di vista storico, archeologico e artistico. Infatti sono tanti monumenti e le strutture che hanno grande rilievo artistico, motivo per cui Benevento è un forte polo turistico. La posizione della città è strategica e questo è un ottimo vantaggio per chi sceglie di acquistare casa in questa città.

Grazie alla sua posizione è possibile raggiungere varie altre città in poco tempo, come ad esempio Salerno, Napoli, Caserta e Avellino. Una città ben collegata e che vanta un'ottima rete di trasporti e di infrastrutture. Benevento è un’ottima scelta per chi vuole vivere in tranquillità e serenità, lontano dal caos delle grandi città. Benevento è una città fatta a misura d’uomo.

Mercato immobiliare di Benevento: ecco l'andamento ed il prezzo a metro quadro

Il mercato immobiliare di Benevento ha registrato un aumento delle compravendite e un abbassamento dei prezzi al metro quadro. Questo potrebbe essere un ottimo incentivo per acquistare casa.

I costi di un appartamento al metro quadro oscillano tra i 1330 ai 1250 euro, con un calo del 5% rispetto agli anni precedenti. Certamente il costo degli appartamenti varia a seconda della zona dove scegli di acquistare la tua casa. Per questo vediamo quali sono le zone migliori dove fare il proprio investimento economico.

Zone migliori per vivere a Benevento

Come in tutte le città ci sono zone consigliate e non dove comprare casa. Per quanto riguarda Benevento vi consigliamo certamente il centro storico, dotato di notevole fascino e luogo che accoglie numerosi monumenti.

Inoltre è una zona ricca di infrastrutture e servizi di ogni tipo. Oltre al centro vi consigliamo una zona più limitrofa, ovvero il Rione Libertà, immerso nel verde e nella natura. Luogo perfetto per le famiglie e per chi vuole vivere in tranquillità. Ti consigliamo il sito ImmobiliOvunque per cercare casa a Benevento, in quanto è uno dei portali immobiliari migliori in Italia.