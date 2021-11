Investire in immobili a Dubai: il pil degli Emirati Arabi è in crescita

C’è solo un modo per far ripartire l’economia: farla girare. E per farlo, chi ha capitale deve investire. Lo sanno bene le persone già inserite nel settore che hanno continuato a farlo anche durante la pandemia; di recente però ci sono anche piccoli investitori che hanno deciso di far fruttare i propri risparmi andando ad investire in modo corretto e proficuo il proprio capitale. Tra le diverse modalità di investimento, oltre a quella nella block chain con le criptovalute, resiste l’investimento immobiliare che cambia solo la sua forma. Dal semplice acquisto di case nella propria città ora si pensa in grande e si valuta come piazza tutto il mondo.

La situazione economica degli Emirati Arabi

Se il resto del mondo sta cercando di tornare alla normalità provando ad affrontare le conseguenze economiche degli stop dovuti al Covid-19, gli Emirati Arabi sono in vero e proprio boom economico. Secondo la banca centrale degli Emirati Arabi il 2021 vede una crescita economica di circa il 2% mentre è previsto per il 2022 una crescita del pil del 4,2%. Si tratta di una percentuale davvero importante, soprattutto se consideriamo il momento storico e paragoniamo il dato a quello di altre nazioni. Gli Emirati Arabi stanno vivendo un momento particolarmente fiorente della propria economia grazie alla tassazione agevolata che ha portato aziende e imprenditori a spostarsi per poter avviare la propria attività in un territorio più conveniente. Questo porta ad una influenza importante e forte soprattutto in campo immobiliare. È proprio l’investimento immobiliare negli Emirati Arabi ad essere una grande opportunità anche per gli italiani che possono trovare nel portale https://investireadubai.com/ la risposta a tutte le domande riguardo l’acquisto di case per redditi passivi presso Dubai.

Investire in immobili a Dubai

Se stai pensando di investire in immobili a Dubai segui questa pratica guida per comprendere quali sono i pro e i contro da tenere a mente ma soprattutto consigli per affidarti alla persona giusta che possa seguirti in questa pratica importante. Investire in immobili è sicuramente un tema caro a moltissimi italiani che hanno sempre creduto nel mito della seconda casa come reddito passivo; chi sogna in grande però sa che ci sono altre opportunità di crescita e tra queste c’è l’acquisto di case fuori dal Paese. Investire in immobili a Dubai significa puntare su un mercato in crescita e assolutamente di tendenza; grazie ad Expo 2022 in programma e alla possibilità di affittare o rivendere una casa a persone che scelgono Dubai per le proprie attività professionali la richiesta è altissima.

L’acquisto di una casa resta una pratica finanziaria molto comune e farlo non solo per poterci vivere ma anche per poterci guadagnare e avere un secondo reddito è una mossa strategica molto intelligente; utilizzato anche come parametro per avere un mutuo, la seconda casa o gli investimenti immobiliari sono sicuramente una scelta vincente per le proprie finanze.

Quali sono i pro ottenuti dall’acquisto di immobili a Dubai?

CASH FLOW – conosciuto anche come flusso di cassa, significa avere un reddito netto rispetto ad un investimento immobiliare dopo che i debiti per il prestito o il mutuo sono stati saldati.

APPREZZAMENTO – una casa acquistata può diventare una fonte di reddito in due modalità: per prima cosa come affitto, in un secondo momento rivendendola ad un prezzo più alto.

GENERA CAPITALE – se acquisti una casa stai creando un capitale che ti dà modo di crescere ancora dando vita ad un flusso di cassa.

DIVERSIFICAZIONE – diversificare è fondamentale nel mondo degli investimenti; scegliere tipologie di investimenti diversi ma anche localizzazioni differenti può aiutarti a crescere.

COPERTURA CONTRO L'INFLAZIONE – tra i pro dell'acquisto di case all'estero e in modo particolare a Dubai c'è la copertura contro l'inflazione ovvero il rapporto positivo tra il PIL in crescita e la domanda degli immobili.

