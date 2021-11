Nasce PNT Solutions a Torino per consulenza SEO

L’esperienza di tanti anni di lavoro di Gabriele Pantaleo ha portato alla nascita di PNT Solutions, una delle più importanti web agency di Torino, che estende i suoi progetti in tutto il nostro Paese. Si tratta di progetti davvero eccezionali, di grande qualità e di alto livello. Oggi le aziende e i professionisti sanno benissimo quanto sia importante avere una propria presenza forte sui motori di ricerca e in particolare su Google, per rendersi più visibili. Questo significa riuscire a curare il proprio business, arrivando anche a più consistenti guadagni.

Che cosa fa la PNT Solutions

Rivolgersi ad un consulente SEO Torino come Gabriele Pantaleo con la sua PNT Solutions significa avere a disposizione numerose potenzialità, tutte da sfruttare per aumentare la visibilità online. La web agency di cui stiamo parlando si occupa in particolare di creazione di siti web.

Questa attività è molto importante, specialmente per conquistare il pubblico e vendere prodotti con un sito professionale. Il tutto in corrispondenza del proprio progetto e delle proprie idee.

PNT Solutions si occupa anche di SEO a livello professionale per siti web e contenuti in tutta Italia. Attraverso l’applicazione delle migliori tecniche di search engine optimization possiamo posizionare in maniera veloce il nostro sito su Google e generare in quantità traffico organico.

Ma sono tante le attività di cui si occupa questa web agency, perché permette di realizzare anche e-commerce, di curare il restyling di siti web, sia a livello grafico che a livello tecnico, e, oltre all’ottimizzazione di siti web, PNT Solutions si occupa anche di web marketing e ADV.

Perché è importante posizionarsi bene su Google

La SEO costituisce un aspetto molto importante su cui puntare. Infatti l’aspetto del posizionamento su Google non dovrebbe mai essere trascurato. È davvero conveniente investire in questo senso e affidarsi ad un esperto SEO per riuscire a scalare le serp del colosso di Mountain View.

È vero, infatti, che gli algoritmi di Google richiedono una particolare attenzione, specialmente nel senso dei cambiamenti che vengono messi in atto nel corso del tempo. Il famoso motore di ricerca attualmente non soltanto mira alla qualità dei contenuti, ma si basa molto sulle intenzioni di ricerca, perché è diventato in grado di comprendere ciò che interessa agli utenti quando inseriscono una determinata keyword.

Di conseguenza è possibile affermare che le strategie SEO sono sempre utili per posizionarsi sui motori di ricerca, perché, rivolgendosi ad un esperto SEO professionista, si possono così ottenere molti vantaggi fondamentali. Vediamo quali sono questi vantaggi.

I vantaggi del posizionamento su Google

Un’attività come quella di un consulente SEO che può vantare tanti anni di esperienza, come Gabriele Pantaleo con PNT Solutions, consente di posizionare al meglio i siti fra i primi risultati di ricerca restituiti da Google. Questo per un’azienda o per un professionista significa arrivare a molti vantaggi.

Innanzitutto si ha la possibilità di aumentare l’autorità del sito, specialmente per quelle keyword che riguardano un proprio settore di riferimento. Si ha l’opportunità di intercettare l’interesse degli utenti in target e spingerli ad una call to action, come per esempio gli acquisti online.

In generale ne esce rafforzata, attraverso un buon posizionamento su Google, tutta la brand awareness, aumentano le visite al sito e si supportano gli utenti quando hanno bisogno di informazioni e di consulenze.

Avere una buona visibilità online attualmente è diventato un elemento che si pone come punto di partenza fondamentale per poter acquisire soluzioni migliori per impostare e condurre in maniera importante il proprio business, qualsiasi sia il settore in cui si opera. Ecco perché non dovremmo mai trascurare di rivolgerci ad un esperto SEO che ci possa aiutare a raggiungere questi obiettivi.