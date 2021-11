Serie A, ecco quali sono stati i migliori giocatori ad ottobre

In Premier League i premi come miglior giocatore e allenatore del mese, vengono riconosciuti e assegnati già da diversi anni dalla stessa Lega, mentre in Italia questa innovazione non è ancora arrivata. Allora ci ha pensato il leader delle scommesse e dei pronostici serie A Betway a realizzare un interessante approfondimento dedicato ai migliori giocatori del mese di ottobre nel massimo campionato italiano.

Per la Serie A ottobre è stato un mese decisamente interlocutorio, dal momento che spesso e volentieri alcune squadre tendono a crescere e altre, invece, mostrano una serie di fragilità e di debolezze decisamente preoccupanti, come ad esempio è successo con la Juventus guidata nuovamente da questa stagione da Max Allegri.

Sul blog sportivo L’insider , sono stati due grandi ex giocatori come Fulvio Collovati e Nando Orsi ad approfondire la questione, cercando di capire quali calciatori si stiano distinti in questa prima fase del campionato.

Il miglior portiere e difensore del mese di ottobre

Per l’ex numero uno del Napoli, il miglior portiere è stato Ospina, che difende la porta della compagine partenopea. Il motivo è piuttosto semplice da intuire, visto che il Napoli sta disputando un campionato veramente impressionante fino a questo momento e anche il portiere colombiano si sta dimostrando davvero un valore aggiunto e un punto di riferimento.

Collovati, per quanto riguarda il miglior difensore, suggerisce una serie di nomi, tra cui CHiellini, Tomori e Koulibaly. Nando Orsi, però, dimostra fin dal primo momento di non aver alcun dubbio sul giocatore che si è maggiormente distinto nel corso del mese di ottobre in Serie A. Infatti, l’ex portiere della Lazio sceglie Tomori, dal momento che si è inserito molto bene nel tessuto connettivo del Milan e si è dimostrato come uno dei difensori più affidabili. Il Milan fa bene a puntarci, con l’investimento estivo che sta dando risultati positivi e, a livello progettuale, è uno degli acquisti più azzeccati degli ultimi anni della compagine rossonera.

Il miglior centrocampista e attaccante del mese di ottobre

A centrocampo Nando Orsi sceglie un centrocampista del Sassuolo, ovvero Frattesi, che sta dimostrando tutte le sue qualità e la sua crescita in questa prima fase del campionato. Ha fatto un mese di ottobre davvero straordinario e nessuno se l’aspettava. Grande merito del Sassuolo, che ci ha voluto puntarci e Frattesi sta ripagando tutta la fiducia, facendo un grande lavoro non solo a livello difensivo, ma anche quando c’è da spingersi in fase offensiva, come dimostra il gol rifilato alla Juve, nella vittoria con il punteggio di 2-1 che ha permesso alla compagine emiliana di espugnare lo Juventus Stadium.

Per Nando Orsi, invece, per la fase offensiva, è chiaro che uno dei bomber più in forma è sicuramente Osimhen, ma in realtà il suo nome finale è quello di Mattia Destro del Genoa. Il motivo è molto semplice: sta facendo gol sempre ed è senz’altro l’attaccante che si è messo maggiormente in evidenza nel corso del mese di ottobre. In effetti, l’ex giocatore della Roma si trova in un grandissimo periodo di forma e sta timbrando spesso e volentieri il cartellino con la maglia rossoblù.

Un quartetto importante, che deve essere inevitabilmente completato anche con il miglior tecnico relativamente al mese di ottobre. Anche in questo caso Nando Orsi mette in evidenza come sarebbe troppo facile optare per Pioli piuttosto che per Spalletti, che stanno conducendo un campionato, fino a questo momento, a dir poco trionfale. Per questa ragione, l’ex portiere della Lazio sceglie Dionisi, il nuovo tecnico del Sassuolo che, in questa prima fase della stagione 2021-22 non sta facendo affatto rimpiangere De Zerbi, che in estate è volato in Ucraina alla corte dello Shakhtar Donetsk.