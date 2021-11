Cambio all'interno del Comune di Torino, si è dimesso il Segretario generale Spoto

Il Segretario generale del Comune di Torino Mario Spoto oggi si è dimesso. Spoto ha presentato la propria rinuncia all'incarico per motivi personali al sindaco Stefano Lo Russo, che così commenta "lo ringrazio per il servizio reso all’amministrazione in questi anni e per aver garantito e accompagnato una delicata fase di transizione ancora in corso all’interno del Comune di Torino" . "Ha reso - prosegue - un servizio alla città con dedizione e competenza, di questo gli sono molto grato e riconoscente”.

Chiamato nel 2019 da Chiara Appendino a ricoprire l'incarico, Spoto parla di motivi personali. Non è difficile però pensare che le sue dimissioni "spontanee" siano solo uno dei primi addii di Palazzo Civico determinati dalla nuova amministrazione, a cui si aggiungono i pensionamenti.