Greco e Grippo in pole per la Presidenza della Sala Rossa, con l'outsider Conticelli

E a far sentire la loro voce sono il senatore Mauro Laus e il consigliere regionale Raffaele Gallo. Il primo sostiene fortemente la sua fedelissima Maria Grazia Grippo, ottava eletta con 1.237 preferenze. Il secondo Caterina Greco, sedicesima tra i dem con 861 voti. Se però Lo Russo sceglierà nuovamente di premiare, come accaduto per la giunta, competenza e risultato elettorale la favorita appare Nadia Conticelli, quarta con 1.577 schede.

L'ex consigliera regionale non è considerata tra i vicini all'attuale sindaco, come lo sono invece le altre due: se venisse scelta per l'incarico troverebbero quindi rappresentanza le correnti interne del Pd slegate da Lo Russo.