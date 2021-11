Si annuncia un fine settimana ricco di eventi e appuntamenti in Val di Susa

VENERDÌ 5 NOVEMBRE

ALMESE

Teatro e cinema

Cineclub: Io, lui, lei e l'asino

Al cinema - teatro Magnetto (via Avigliana 17) nuova edizione della rassegna "Cineclub", realizzata dall'associazione culturale 35 mm di Rivoli con il patrocinio della Regione Piemonte, del Comune di Almese e della Federazione Italiana dei Circoli del Cinema (F.I.C.C.). Alle 21 proiezione del film “Io, lui, lei e l'asino”.

BUSSOLENO

Incontri letterari

Bussolib[e]ro: Irene Borgna

Alle 20:45 "Bussolib[e]ro". Book Club libero per chi ama scrivere e chi ama leggere. Oggi a Casa Aschieri (via Fontan 23) Irene Borgna "Il pastore di stambecchi".

VENERDÌ 5, SABATO 6 e DOMENICA 7 NOVEMBRE

SESTRIERE

Mostre

Torino 2006, molto di più di un'Olimpiade

Nella sede dell'ufficio del turismo in via Pinerolo mostra "Torino 2006, molto di più di un'Olimpiade".

La mostra è visitabile tutti i giorni con ingresso libero. Orari: 9.30-12.00 e 14.00-17.30.

SUSA

Mostre

Il Rinascimento Europeo di Antoine de Lonhy

Mostra "Il Rinascimento Europeo di Antoine de Lonhy" al Museo Diocesano. L’esposizione, curata da Vittorio Natale per la sezione di Susa e da Simone Baiocco e Simonetta Castronovo per la sezione di Torino, punta a ricomporre la figura di Antoine de Lonhy, un artista poliedrico - era pittore, miniatore, maestro di vetrate, scultore e autore di disegni per ricami - che ebbe un impatto straordinariamente importante per il rinnovamento del panorama figurativo del territorio dell’attuale Piemonte nella seconda metà del Quattrocento. Venuto a contatto con la cultura fiamminga, mediterranea e savoiarda, fu portatore di una concezione europea del Rinascimento, caratterizzata dalla capacità di sintesi di diversi linguaggi figurativi.

Al Museo Diocesano l’esposizione è incentrata su una quarantina di opere, alcune delle quali mai esposte al pubblico, provenienti da diverse collezioni pubbliche e private. Da una parte, la mostra focalizza lo stretto legame di de Lonhy con la Valle di Susa e con la Valle d’Aosta - dall’altra, viene evidenziata l’influenza esercitata da Antoine de Lonhy su altri artisti, fra cui pittori suoi seguaci o collaboratori e, soprattutto, scultori e plasticatori.

Orari di visita: fino al 7 novembre, da martedì a sabato 10.00 – 12.30 e 14.30 – 18.00, domenica e lunedì solo pomeriggio.

BIGLIETTO UNICO (comprensivo di ingresso alla collezione permanente): intero € 6,00; ridotto € 3,00 (studenti fino a 26 anni; over 65; convenzioni; insegnanti).

GRATUITO: bambini fino a 12 anni; possessori Abbonamento Musei e Torino + Piemonte card; possessori tessera ICOM; diversamente abili + un accompagnatore; giornalisti.

SABATO 6 NOVEMBRE

ALMESE

Attività per bambini e famiglie

Magicarte

Nella biblioteca civica “Giorgio Calcagno” laboratori per bambini e ragazzi, promossi e realizzati in collaborazione con il Comune e il Sistema Bibliotecaria Valsusa. Gli appuntamenti con la creatività e l’immaginazione dedicati ai giovani si tengono il sabato mattina, dalle 10.30 alle 11.30, in sede (via Roma 4) e sono incentrati sul tema ambientale. Oggi “Magicarte”, con Officina Mondi d’Arte (0-3 anni)

Costo a laboratorio: 1€ | Abbonamento a 10 laboratori: 9€.

Per partecipare alle attività è obbligatoria la prenotazione: tel. 3386943200 - prestiti.bibliotecadialmese@gmail.com .

Enogastronomia e mercati km 0

Mangia conosci impara

In piazza Martiri della Libertà “Mangia conosci impara”. Appuntamento con i sapori autunnali del territorio per conoscere i produttori agricoli del mercato del sabato di Almese. Oggi La fattoria di Seba e Vale “Il mondo delle api. A spasso nel microcosmo sociale e produttivo delle api. Degustazione delle varietà di miele.

SABATO 6 e DOMENICA 7 NOVEMBRE

AVIGLIANA

Mostre

Solo con gli occhi. Dedicato alle donne afgane

Alla galleria Arte per Voi (piazza Conte Rosso 3) è allestita la mostra collettiva "Solo con gli occhi. Dedicato alle donne afgane". Ceramiche, sculture, pitture, acquerelli degli artisti: Franca BARALIS, Ines Daniela BERTOLINO, Nadia BRUNORI, Raffaella BRUSAGLINO, Luca CIAVARELLA, Luisella COTTINO, Giuliana CUSINO, Piero DELLA BETTA, Elisa DONETTI, Maria José ETZI, Giuseppe GARAU, Sonia GIROTTO, Susanna LOCATELLI, Enrico MASSIMINO, Mahtab MOOSAVI, Patrizia MORETTI, Oscar PENNACINO, Elena PIACENTINI, Mara TONSO, Nino VENTURA.

Orario di apertura: fino al 12 dicembre, sabato e domenica dalle 15:00 alle 19:00.

Mercati e fiere

Fiere agricola e commerciale

Sabato 6 novembre in frazione Drubiaglio tradizionale fiera agricola con i produttori alimentari, agricoli, le attrezzature per la zootecnia e l’agricoltura e stand della famosa cipolla di Drubiaglio. Varie animazioni per tutti durante la giornata: trattori e attrezzature d’epoca, visite alla Cascina Gallo, dimostrazioni di caseificazione a cura di Rosario Decru dell’Ente Parco Alpi Cozie, musica tradizionale contadina, addestramento di cani, spettacolo di cavalli, giochi e attrazioni per bambini, gonfiabili.

Servizio di navetta gratuita ogni 30 minuti dalla stazione FS di Avigliana.

Domenica 7 novembre fiera commerciale d’autunno in corso Laghi e piazza del Popolo con vendita di prodotti locali, abbigliamento, calzature, arredamento, fiori, oggetti per la casa.

Musica e spettacolo

Ballo liscio

Si balla a LA FABRICA (via IV Novembre 19). Sabato 6 novembre dalle 21 alle 00:30 “Franco & Alex” e domenica 7 novembre dalle 15 alle 18 “Giarratano”.

Obbligatori prenotazione allo 335367541 e green pass.

CHIOMONTE

Mostre

Altra versione dello stesso paesaggio

Alla Pinacoteca G.A. Levis (via Vittorio Emanuele 75) è allestita la mostra "Altra versione dello stesso paesaggio" della fotografa Arianna Arcara, esito di un periodo di residenza parte del programma avviato da Pinacoteca G.A. Levis volto a ospitare fotografi e artisti con l’intento di attivare nuove narrazioni a partire dal corposo patrimonio di opere pittoriche del paesaggista Giuseppe Augusto Levis. A cura di ARTECO e JEST. Orari di apertura: fino al 16 gennaio, sabato e domenica 15-19.

DOMENICA 7 NOVEMBRE

AVIGLIANA

Tempo libero

Festival della sostenibilità

Appuntamento annuale con il festival della sostenibilità di Avigliana. Anche quest’anno viene organizzato come una “fiera” a ingresso libero nel parco Alveare Verde (corso Laghi 100), con banchetti informativi/espositivi di realtà locali di produzioni ecosostenibili, più una serie di eventi (come alle 10:30 la “tavola rotonda” con alcuni esperti di un certo tema, alle 12:15 lo show cooking del progetto antispreco alimentare “Resto…mangia!”, alle 17 la premiazione del concorso fotografico a tema ambientale e lo scambio di abiti presi dal centro del riuso “Aviglianariusa”). Da quest’anno c'è anche uno street food ecosostenibile nella piazza adiacente.

Informazioni: Ufficio ambiente della città di Avigliana: 0119769171 – e-mail: ambientenergia@comune.avigliana.to.it.

BARDONECCHIA

Mostre

Le uniformi della Repubblica Italiana; Bestiario fotografico della Valle di Susa

Al Museo Forte Bramafam mostra “Le uniformi della Repubblica Italiana”. Si tratta del racconto di quale è stata l’evoluzione delle uniformi dell’Esercito Italiano dal 1946 al 2000, dall’utilizzo delle battle dress inglesi della fine degli anni ‘40, dalle prime giacche diagonali, all’evoluzione del mimetismo, sino al cappotto modello 1956 per alti ufficiali delle truppe alpine, che in quanto a eleganza stava alla pari dei cappotti umbertini di panno turchino.

Nella galleria di gola invece viene esposta una mostra molto particolare: “Bestiario fotografico della Valle di Susa” che nasce dalle campagne fotografiche realizzate in quota da Alessandro Perron, un giovane fotografo naturalista bardonecchiese, che è riuscito a catturare con passione, tecnica e pazienza gli animali selvatici che ancora abitano i boschi e le rocce della nostra montagna.

Orari di apertura: ore 10-18:30.

CHIOMONTE

Visite guidate al patrimonio culturale

Arcara e Levis

Autunno alla pinacoteca G. A. Levis (via Vittorio Emanuele 75). Oggi percorsi guidato a cura di ARTECO Arcara e Levis: “Altra versione dello stesso paesaggio” a un secolo di distanza.

Prenotazioni: prenotazioni.pinacotecalevis@gmail.com.

SUSA

Mercati e fiere

ArtigianGusto

In piazza Europa seconda edizione di ArtigianGusto, in collaborazione con la Città di Susa. Stand di prodotti tipici e artigianato per una giornata all’insegna dello shopping di qualità, ma non solo… 40 giochi di legno costruiti artigianalmente sotto l’attenta supervisione di animatori specializzati. Ingresso libero.

VAIE

Visite guidate al patrimonio culturale

Domenica al Museo

Tutte le domeniche con orario 10-13 e 15-18 il Museo Laboratorio della Preistoria (via San Pancrazio 4) propone un percorso tra archeologia e natura.

Si inizia con una passeggiata nel bosco fino alla capanna preistorica ricostruita e al riparo sottoroccia nel quale sono stati trovati in passato reperti preistorici.

Non manca l’aspetto naturalistico con l’osservazione delle piante (ognuna con il proprio cartellino), dello stagno e di strane “creature” nel bosco.

E poi via verso il Museo per capire come l’uomo preistorico realizzava i suoi manufatti (vasellame, armi, strumenti per la tessitura…). Non si trovano reperti archeologici ma ricostruzioni sperimentali di oggetti del passato che aiutano adulti e piccini a immaginare la vita dell’uomo migliaia di anni fa.

Adatto a bambini, famiglie, appassionati e curiosi!

Costo euro 6 a persona, gratuito per bambini al di sotto dei 6 anni.

Nessun equipaggiamento particolare: scarpe da ginnastica, greenpass e mascherina per la visita all’interno del Museo e... voglia di nuove scoperte e conoscenze.

È possibile organizzare anche in altri giorni della settimana una visita per gruppi di almeno 6 persone.

Informazioni: tel. 3398274420 - info@museopreistoriavaie.it - www.museopreistoriavaie.it .

VALLE DI SUSA

Proposte outdoor

Volo con parapendio

Volo con parapendio. Il luogo è deciso qualche giorno prima dell’evento, in base alle previsioni meteo, tra i comuni di Chianocco, Venaus e Susa.

Si vola in mattinata. I partecipanti sono divisi in due gruppi.

Il primo volo inizia alle ore 10.00, segue il secondo alle 12.30.

Eventuali coppie sono inserite nello stesso gruppo.

La quota è di 130 euro da versare in contanti, il giorno dell’evento.

Il giorno dell’evento consigliato un abbigliamento comodo, scarpe da trekking o scarpe sportive con un buon grip, felpa, pantaloni lunghi (se necessario antivento), giacca a vento e guanti. L’attrezzatura per il volo è fornita dal team The Fly Club.

Informazioni: tel. 3490889026 - martinatravelclimb@gmail.com.

Iscrizione obbligatoria: https://martinatravelblogwip.altervista.org/parapendio-07-11/.