Area Parri, Montaruli: “Una nuova scuola non risolve il problema dello spaccio”

L’area Parri verso una definitiva riqualifica, ma non tutti sono d’accordo sul suo prossimo utilizzo. “Abbiamo già i fondi per realizzare la nuova scuola - ha spiegato in una recente intervista Massimiliano Miano -. si chiamerà sempre Massimo D’Azeglio, che ospiterà la scuola dell’infanzia di via Pietro Giuria”.

A intervenire sul tema però è il presidente della sezione Anpi Nicola Grosa, Montaruli: “Nonostante il calo delle nascite, a Torino del 33%, nella zona Parri si è deciso di realizzare una scuola materna. La zona Parri ha bisogno di altro - scrive in un post su Facebook l’ex consigliere della Circoscrizione 8 -. Ha bisogno di luoghi di aggregazione sportiva, sociale e culturale andando così a completare quando si è fatto in questi anni. Lì c’è bisogno di animazione serale che si integri con il complesso sportivo e con Casa Garibaldi. Spero davvero che ci sia un ripensamento urgente. Ripensateci! Anche perchè una scuola di sera è chiusa e non risolve il problema dello spaccio, anzi rischia di essere rifugio per spacciatori”.