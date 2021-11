"Collis Rotae 2021", il 13 novembre volontari e associazioni impegnati in una esercitazione di soccorso in alta montagna

Sabato 13 novembre si svolgerà, organizzata dalla Commissione di Protezione Civile del Centro Servizi per il Volontariato Vol.To di Torino , l’esercitazione “ COLLIS ROTAE 2021 - Ricerca in quota sulla via dei transiti invisibili ”. L'esercitazione prenderà il via alle ore 8 e il punto di ammassamento dei soccorritori è previsto in località “Campo Smith” di Bardonecchia, area parcheggi adiacente all’arrivo della pista “Smith 1”, ove verrà allestito il Posto di Comando Avanzato.

All’esercitazione prenderanno parte circa 65 volontari appartenenti a 13 Associazioni operative nell’attività di Volontariato di Protezione Civile afferenti alla Commissione di Vol.To e la finalità è di far operare in sicurezza volontari appartenenti a specialità differenti della Protezione Civile, impegnati in attività di ricerca e soccorso di persone in difficoltà in ambiente di alta montagna. Nello specifico vengono replicate situazioni molto frequenti sulla "via dei migranti" che tentano clandestinamente di valicare le Alpi diretti in Francia.

Le attività in quota proseguiranno dalle 9 alle 17, dopodiché le squadre faranno rientro alla base di “Campo Smith” di Bardonecchia, area parcheggi adiacente all’arrivo della pista “Smith 1”, per il debriefing finale. Il termine ultimo delle attività operative è fissato per le ore 19.

Stefano Lergo, vice presidente vicario di Vol.To e coordinatore della Commissione di Protezione Civile del Centro Servizi per il Volontariato, commenta così l’appuntamento: “A seguito dell’esercitazione ‘Lago Nero 202’, tenutasi lo scorso 25 settembre a Cesana Torinese, le associazioni di volontariato partecipanti hanno ritenuto di dover ripetere l’iniziativa, in tempi stretti e prima dell’arrivo della stagione invernale, per migliorare alcuni aspetti tecnici ed operativi, nonché per innalzare il livello di collaborazione tra specialità differenti. La location è stata individuata a seguito dell’ingresso della Croce Rossa Italiana di Bardonecchia nella Commissione Protezione Civile di Vol.To, i cui operatori si trovano spesso a intervenire in alta montagna per ricerca e soccorso di persone in difficoltà, come testimoniano i recenti casi di cronaca verificatisi nelle valli di Bardonecchia. Questo genere di attività di simulazione serve innanzitutto a rendere consapevole l’operatore dei rischi a cui si espone in ambiente impervio, in condizioni meteo avverse, con temperature rigide e per molte ore consecutive".

"Con quest’iniziativa, infine, seppur nel totale rispetto delle misure per contenere l’emergenza sanitaria in corso, contiamo di riprendere gradualmente le attività che la commissione organizzava nella stagione invernale, come le esercitazioni logistiche e di ricerca notturna su neve, lo stage residenziale in valanga per unità cinofile e battitori, nonché il convegno sulla sicurezza in montagna, che proprio a Bardonecchia era programmato a fine febbraio 2020, poi rinviato causa Covid”, ha concluso Lergo.