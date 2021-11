Confesercenti: “Il weekend delle arti riempie Torino, alberghi occupati al 90%"

“Avevamo bisogno – dice Giulia Beccaris, presidente di Assohotel-Confesercenti – di un altro week end da tutto esaurito per risollevarci da questo anno e mezzo di blocco a causa della pandemia. Ancora una volta Torino si conferma in grado di attrarre, coinvolgere e stupire per la qualità dell’offerta culturale e turistica. Novembre è sempre stato un mese di alta stagione per la nostra città. Solo l’anno scorso nello stesso periodo molte attività erano chiuse a causa dell’impennata dei contagi. Ora invece possiamo tornare, sempre in sicurezza, fare al meglio il nostro lavoro per soddisfare i turisti e far loro trascorrere una vacanza unica.