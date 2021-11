Artissima e le altre: al via le notti delle arti contemporanee

L’arte contemporanea è anche notturna. E per il weekend di Artissima fondazioni, gallerie e spazi espositivi si preparano per un’offerta tra apertivi, concerti e aperture straordinarie. Clou di tutti gli eventi sarà la Notte delle Arti Contemporanee sabato 6 novembre.

VENERDI 5 NOVEMBRE

Una Notte alla Gam

Dalle 19 a mezzanotte

Un'occasione unica per visitare "Una collezione senza confini", mostra d'arte contemporanea inaugurata in occasione del weekend di Artissima. Durante la serata negli spazi interni ed esterni della Galleria, sarà possibile visitare la mostra d'arte sorseggiando un buon drink in compagnia accompagnati dalla selezione musicale a cura di Club Silencio.

L'evento rientra nel format Una notte al Museo, progetto ideato e realizzato da Club Silencio con l'obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio storico-culturale dei musei e degli edifici storici d’Italia attraverso l’organizzazione di iniziative serali.

The Others

In serata

Antonio Raia e Renato Fiorito presentano il loro ultimo disco This Reactions, mentre Sense Fracture accompagnerà il pubblico con un flusso dal prime all’elettronica. Dj set di Emiliano Comoglio e Luce Clandestina.

Club to Club

Alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo dalle 16 alle 21 “We Call It Avant-Pop: Nationhood” con un’installazione video site specific.

Alle OGR, alle ore 21.30 con Beatrice Dillon, Bill Kouligas, Koreless, Ripatti, Stefania Vos. Alla stessa ora a Porta Palazzo Suoni d’Artista con Artetetra, una installazione sonora site specific.

Memissima da Off Topic

Alle 23

Release party del nuovo album di Pop X - Enter Sandwich, concepito durante il lockdown con la partecipazione speciale dell’artista rumena IIOANA. Memissima sceglie per la sua prima edizione il genio di Pop X, progetto assolutamente unico nel panorama musicale italiano che unisce pop elettronico, video, travestimenti, concerti-happening, testi tra il demenziale e il nonsense, nudità esposte in tutta libertà. La presentazione di Enter Sandwich si terrà al Cubo di Off Topic.

SABATO 6 NOVEMBRE

Fondazione Torino Museoi - Notte delle Arti Contemporanee

Dalle ore 18

Alla GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea dalle 18 alle 23 ingresso a €1 alle collezioni e alle mostre: Una Collezione senza confini - Arte internazionale dal 1990 (Sala -1), Luigi Ontani. Alam Jiwa & Vanitas (Wunderkammer); Claudio Parmiggiani (VideotecaGAM); Alessandro Sciaraffa. Sinfonia (Sala 1). La mostra FATTORI. Capolavori e aperture sul ’900 è visitabile a tariffa ordinaria.

Al Mao dalle 18 alle 23 ingresso a €1 alle collezioni e alle mostre: Fernando Sinaga. Il Libro delle Sorti e dei Mutamenti e Hub India Classical Radical. Residues & Resonance

A Palazzo Madama dalle 18 alle 23 ingresso a €1 alle mostre: Carlo d’Oria. Sentinelle, Hub India Classical Radical. Disruptive Confluences. La mostra Il Rinascimento europeo di Antoine de Lonhy è visitabile a tariffa ordinaria.

Il biglietto speciale a 1 € si applica anche ai possessori di Abbonamento Musei Torino e Piemonte.

The Others

In serata

Serata dal titolo Ghetto insieme a Dj Next One che presenterà AgeodAcquarious Sound. In apertura il collezionista di black music Andrea Passegner.

Club to Club

Alle Org dalle ore 21.30 Caterina Barbieri & Ruben Spini, Skee Mask, Space Afrika, Tomat. Alla stessa ora a Porta Palazzo — Suoni d’Artista: Artetetra.

After Party di Paratissima da Memissima

Alle 20.30

Da Off Topi si va tutti A cena con Ermes Maiolica, una cena molto particolare durante la quale Ermes Maiolica, ex autore di fake news e situazionista, presenterà la mirabolante carrellata di fake news realizzate negli anni con le quali è riuscito a trollare il mondo dello spettacolo, della politica e del costume Il primo evento a Torino dedicato al mondo dei meme si chiude con l’afterparty ufficiale di Paratissima con SweetLifeSociety DjSet.

DOMENICA 7 NOVEMBRE

The Others

In serata

Gran finale della kermesse con la serata Mappamondo e Salgari Records Showcase. Concerto di musica elettronica Chalanga e Voz de La Frontera.

Club to Club

Alle Ogr alle 21.30, L’Rain, Lyy Sünnœtty Pækkülyttï [Artetetra], Tirzah, DJ Nigga Fox. A Porta Palazzo, Suoni d’Artista: Artetetra.

WHAT A COMBO!

Dalle 20.30

Per tutto il weekend in corso Regina Margherita Combo, ostello di nuova generazione e partner di Artissima dal 2018, si trasforma per questa edizione in una creative lounge pronta ad accogliere il mondo dell’arte nei suoi ambienti versatili e contemporanei dalla colazione al dopo cena. Uno spazio sorprendente da scoprire in centro città e pronto ad accogliere ogni sera contenuti artistici d’eccellenza: a partire dalle 20.30, da giovedì a sabato, si alternano sound performance, proiezioni e dj set dedicati al pubblico di Artissima.