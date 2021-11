Arrivano le Atp Finals, l’eredità lasciata da Appendino: “Ci abbiamo sempre creduto, Torino è pronta”

“E’ uno dei ricordi più belli di questi cinque anni di mandato, non solo per l’importanza dell’evento ma anche per la fatica c’è stata nell’ottenerlo”. Sorridente, distesa ed emozionata, Chiara Appendino, ex sindaca di Torino, ha partecipato oggi alla conferenza stampa di presentazione delle Atp Finals, evento ottenuto sotto la sua amministrazione.

"Grande lavoro di squadra"

Accompagnata dal figlio Andrea, venuto al mondo appena una settimana fa, l’ex prima cittadina ha ricordato le emozioni della notte che ha portato all’assegnazione del torneo al capoluogo piemontese: “E ‘stato un lavoro di squadra, il sindaco è il terminale di una comunità in questo caso molto grande: per le Atp si sono mosse le aziende, il territorio, il Governo e alla federazione. E’ il risultato di tutti”.

"Una fortissima emozione"

“L’emozione - ha proseguito Appendino - è vedere che tutto sta per partire. E’ stato molto complicato anche a causa del Covid. Però sono cinque anni e questo permetterà anche alle edizioni successive di poter impattare di più sulla parte straniera”.

"Torino pronta a vivere il grande evento"

“La città è pronta ad accogliere i torinesi e non che entreranno in quel palazzetto e vivranno le grandi emozioni del tennis” ha concluso l’ex prima cittadina, che lascia a Torino una grande eredità dal punto di vista sportivo con le Atp Finals.