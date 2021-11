Altcoin VS Stablecoin: cosa sono

Il mercato delle criptovalute è in continuo fermento, e oggi vale più di 1.6 trilioni di dollari. Una cifra che riflette la popolarità di questo modo di gestire beni, servizi e transazioni.

In questo panorama, il Bitcoin rappresenta quasi il 50% del mercato con un valore che supera i 40mila dollari.

Bitcoin è stata la prima criptovaluta creata nel lontano 2009 ed è caratterizzata da una volatilità di prezzo. Il suo valore può essere influenzato anche da eventi esterni, oltre alle caratteristiche intrinseche della monete.

Tutte le valute digitali caratterizzate dalla sessa volatilità di valore e create dopo il Bitcoin sono chiamate Altcoin, e oggi ce ne sono più di 2000 sul mercato. Al contrario, le monete che hanno un valore stabile vengono chiamate Stablecoin, e in questo articolo scopriamo le caratteristiche di entrambe.

Altcoin: di cosa si tratta

Iniziamo dalle Altcoin o Alternative Coin, un termine che letteralmente significa ‘moneta alternativa’, proprio perché rappresenta un’alternativa al Bitcoin. Il termine è stato coniato per stabilire una differenza con Bitcoin, la prima moneta digitale creata.

Ether di Ethereum e XRP di Ripple sono due esempi di Altcoin che negli ultimi tempi sono hanno riscosso un particolare successo.

Lo stesso si può dire per DOGE di Dogecoin, per Binance Coin e per una lista di altre valute virtuali.

La fama in continuo sviluppo che stanno vivendo le Altcoin è dovuta in parte al valore altissimo del Bitcoin, che rende difficile acquistarne uno intero, e dall’altro canto perché si tratta di piattaforme basate su tecnologie blockchain migliori.

Forse in pochi sanno che la prima Altcoin nasce nel 2011 con il nome di Namecoin, NMC, ma il suo valore non ha mai compiuto il grande salto delle criptovalute arrivate dopo, come Ether. La sua capitalizzazione sul mercato è circa 20milioni di dollari.

Stablecoin: di cosa si tratta

Come abbiamo anticipato nella nostra introduzione, le altcoin sono caratterizzate da un valore volatile, una loro peculiarità che può produrre guadagni o perdite significative in base a ciò che si investe.

Ether è per esempio un Altcoin che in poco tempo è cresciuto in modo esponenziale, producendo ottimi profitti a coloro che lo hanno acquistato.

Mentre le Altcoin sono volatili, le Stablecoin hanno un valore stabile, ed è ciò che contraddistingue queste criptovalute di nuova generazione.

Le Stablecoin sono un’alternativa ai Bitcoin e a tutto il resto delle altcoin, perché il loro valore è ancorato a una valuta fiat, come il dollaro, o a beni tangibili, ad esempio l’oro.

Ciò significa che il loro valore è più stabile rispetto alle Altcoin, e sono soggette a oscillazioni di prezzo meno brusche rispetto al resto delle criptomonete.

Nello stesso tempo condividono con Bitcoin e le Altcoin la possibilità di effettuare transazioni criptate sfruttando le tecnologie blockchain.

Tra le Stablecoin più famose troviamo Thether, Binance USD e DAI, tutte ancorate al Dollaro USD, Stasis all’Euro, CryptoFranc al Franco Svizzero, mentre Paxos Gold e Digix Gold all’oro.

Le Stablecoin rappresentano una nuova frontiera nell’universo dei processi blockchain e delle valute virtuali, e per ora siamo solo agli inizi di questo nuovo sistema economico, quindi siamo certi che ne sentiremo ancora parlare.

Investire online in criptovalute

Le criptovalute hanno aperto la strada a chi desidera fare trading utilizzando le risorse del nuovo millennio, tra cui la realtà virtuale.

Acquistare, vendere, scambiare e fare investimenti con le valute digitali è sempre più semplice grazie alla creazione di piattaforma ad hoc, come Bitcoin Evolution, che permettono di ottenere profitti online in modo semplice e veloce.

L’investimento comporta sempre un rischio, ed è quindi saggio fare piccoli passi alla volta, studiando l’andamento del mercato e facendo affidamento su broker professionisti se siete alle prime armi in questo settore.

Bitcoin Evolution è la piattaforma per fare trading con le valute virtuali in modo semplice, adatta anche ai trader che non hanno esperienza in questo settore.

Il software della piattaforma è accessibile da qualsiasi dispositivo mobile o in cloud, per facilitare il monitoraggio dei tuoi investimenti.

Puoi personalizzare i tuoi investimenti scegliendo tra diverse criptovalute disponibili.

Effettua la registrazione sulla piattaforma, e se lo desideri puoi contattare l’assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana.