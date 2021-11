I galleristi raccontano l'emozione di tornare ad Artissima (VIDEO)

La 29esima edizione di Artissima in presenza ed è già boom di visitatori. Dopo un anno di stop l'emozione per i galleristi e i collezionisti d'arte di tornare in fiera è tanta.

"Abbiamo voglia di presentare i nuovi progetti. Il mondo del collezionismo ha rallentato ma adesso c'è più voglia di vedersi e confrontarsi in presenza" spiega Paola Biasutti di Biasutti & Biasutti di Torino.

"Dopo anni di silenzio, la frequentazione dell'opera d'arte in presenza ci permette di apprezzarla dal vivo e non dietro uno schermo" commenta lo storico gallerista Tucci Russo di Torre Pellice.

"Artissima è la fiera più importante d'Italia, per noi esserci è già un successo" conclude Eleonora Aloise della new entry White Nose Gallery di Roma.