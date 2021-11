Piazza d'Armi, il campo da basket si ritocca il trucco e rinnova la sfida ai cestiti torinesi [FOTO e VIDEO]

Ci si è messo anche il meteo, a dare una mano, per il rilancio del "nuovo" campo da basket all'aperto di Piazza d'Armi. A pochi passi dalle strutture che ospiteranno le ATP Finals, uno dei playground storici della città di Torino si è rifatto il trucco, rilanciando quello stile che già due anni fa (era il 2019) aveva recuperato con un primo intervento di manutenzione, griffato Ubi Banca.

Questa volta è Intesa Sanpaolo (dopo la fusione con Ubi) a firmare il nuovo ritocco, confermando i simboli di tutte le squadre Nba a circondare il campo da basket ridipinto in verde e arancione. Dopo alcune settimane di make up, oggi il campo è pronto e per festeggiare gli organizzatori hanno pianificato una domenica tutta nel segno della palla a spicchi. Si è iniziato con la cerimonia di inaugurazione ufficiale, alla presenza della neo assessore a Istruzione, Politiche giovanili, Periferie e progetti di rigenerazione urbana, Carlotta Salerno. Poi è iniziato il torneo di 3 contro 3, la forma classica di sfida per il basket di strada.

Tra i presenti, anche Andrea Lecce, responsabile Direzione Sales & Marketing Privati e Aziende Retail di Intesa Sanpaolo e Nick Cowell, NBA EME Director, Global Partnerships.

Ma accanto al torneo di tre contro tre, spazio anche per lezioni speciali con un coach NBA dedicate a giovani giocatrici e una partecipazione degli Special Olympics. Il tutto fra musica e spettacoli di freestyle.

“Desidero ringraziare Intesa Sanpaolo per questa giornata di festa organizzata nel segno del basket, sport amatissimo nella nostra città, e per la cura riservata a questo bellissimo playground, luogo di gioco e socializzazione per tanti ragazzi", ha dichiarato Carlotta Salerno. E Andrea Lecce, responsabile Direzione Sales & Marketing Privati e Aziende Retail di Intesa Sanpaolo ha aggiunto: “Intesa Sanpaolo promuove questa festa dello sport con lo spirito di confermare tutto l’impegno per Torino e il suo territorio, i bisogni dei giovani, la necessità di spazi accoglienti dove praticare attività e condividere il gioco di squadra. Grazie alla storica partnership con NBA, ci siamo potuti avvalere della loro competenza per allestire un campo che coniuga estetica e prestazioni tecniche. La collaborazione con la Città di Torino ha fatto sì che la comunità possa usufruire di uno spazio di coesione, che verrà curato, mantenuto nel tempo e vissuto come punto di ritrovo e di riferimento all’insegna dei valori sportivi”.