Sono state 40 le persone evacuate la scorsa notte in un edificio di lungodora Firenze: al civico 19, infatti, un rogo si è sviluppato in un alloggio, al secondo piano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia: una persona è rimasta intossicata, anche se in modo lieve.

Spente le fiamme, le famiglie sono rientrate nei rispettivi appartamenti