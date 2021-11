Notte di ricerche per un escursionista a Villar Pellice: si era rifugiato in una baita

Si stanno concludendo positivamente le operazioni di ricerca di un cercatore di funghi disperso da sabato sera nel Comune di Villar Pellice. In serata, dopo aver individuato la sua automobile in frazione Comba, i famigliari avevano denunciato il mancato rientro a casa.



Sul posto sono accorse le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, dei Vigili del Fuoco, carabinieri e Protezione Civile che hanno iniziato le ricerche. I tecnici del Soccorso Alpino hanno battuto la zona a piedi fino alle 3 di questa mattina proseguendo in seguito con il lavoro di pianificazione e strategia dell'operazione di ricerca iniziata questa mattina alle 7.



Tuttavia, intorno alle 7.30 il disperso è riuscito a comunicare telefonicamente che era riuscito a ripararsi in una baita più in quota per la notte e che stava scendendo a piedi. Le squadre sono immediatamente partite a piedi per raggiungerlo, valutarne le condizioni e riaccompagnarlo a valle.