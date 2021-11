Rogo nella notte in bassa val di Susa: vigili del fuoco in azione a Caprie per spegnere 50 rotoballe di fieno

È terminato alle 4 di notte l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Torino a Caprie, in bassa val di Susa: l'allarme è scattato intorno alle 21 per un incendio di circa 50 rotoballe di fieno. In località Novaretto sono giunte le squadre "91" di Susa e quelle dei volontari di Almese e Borgone.



Un'autobotte ha fatto la spola per l'approvvigionamento idrico mentre alcuni trattori dei contadini hanno spostato il cumulo di fieno spento.