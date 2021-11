Mappano, anziano trovato morto in casa dopo dieci giorni

Anziano trovato morto in casa dopo dieci giorni dal decesso. E’ successo ieri pomeriggio in un alloggio di strada Courgnè a Mappano. L’uomo, un pensionato di 71 anni, stando ai primi accertamenti dell’Asl To4, era deceduto da appunto almeno dieci giorni, probabilmente a causa di un malore. Essendo da solo in casa non ha potuto chiamare i soccorsi. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno sentito il cattivo odore proveniente dall’alloggio del 71enne. Il cadavere è stato trovato dai carabinieri di Leini. L’uomo è morto steso sul letto della sua camera da letto. Il corpo è stato trasportato all’ospedale di Ciriè, a disposizione della procura di Ivrea.