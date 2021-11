Omicidio Melis, la procuratrice capo Loreto: “Ucciso per essere stato altruista”

“La morte di Massimo Melis è particolarmente ingiusta. Ha pagato l’essere stato altruista, avere aiutato una persona che gli aveva chiesto aiuto”. Lo ha detto la procuratrice capo di Torino, Anna Maria Loreto, a proposito dell’omicidio di Massimo Melis, il 52enne operatore della Croce Verde ucciso con un colpo di pistola alla tempia esploso a bruciapelo la sera del 31 ottobre in via Gottardo.

Confermato il carcere per Luigi Oste

Nel pomeriggio il gip non ha convalidato il fermo di Luigi Oste, perché non ha ritenuto vi fosse il pericolo di fuga, confermando per il 62enne la custodia cautelare in carcere. “Il gip - ha spiegato Loreto - ha riconosciuto la sussistenza di due aggravanti, premeditazione e futili motivi. L’assassino ha colpito Melis per punire la donna, considerata un oggetto che non ha il diritto di ribellarsi. Questa è una ritorsione, una non accettazione della volontà dell’altra persona”.

Da due mesi pedinava l'amica di Melis

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, da circa due mesi l’assassino seguiva i movimenti di Patrizia Cataldo, dopo che in estate i due avevano avuto una breve relazione, poi interrottasi per volontà della donna. Da quel momento Oste ha cominciato a pedinare Patrizia, motivo per cui la donna, intimorita, ha chiesto a Melis di starle vicino.