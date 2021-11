Oltre 31 mila visitatori ad Artissima, Bonacossa: "Fiera monumentale e sicura allo stesso tempo"

Sono stati 31.500 visitatori in quattro giorni i visitatori di Artissima 2021. In calo rispetto all'epoca pre-covid (nel 2019 infatti erano stati 55 mila in quattro giorni). Un calo ragionevole e in realtà calcolato, considerati anche gli ingressi contingentati e il numero volutamente più contenuto di gallerie: quest'anno sono stati 37 i paesi rappresentati da 155 gallerie, in cui 76 italiane e 79 straniere, mentre ad Artissima 2019 c'erano 43 Paesi rappresentati da 208 gallerie, di cui 49 per la prima volta in fiera, 79 italiane e 129 straniere.

"Dopo quasi due anni così complessi non speravo in un tale successo. Gli ampi corridoi hanno reso la fiera monumentale e sicura allo stesso tempo, permettendo di evitare assembramenti e di godere dell’arte in piena sicurezza. Stand bellissimi, pubblico internazionale e italiano, competente e appassionato, e vendite al di là delle più rosee aspettative. Il mercato dell’arte è davvero ripartito a Torino" commenta soddisfatta la direttrice Ilaria Bonacossa.



Le 7 sezioni della fiera, incluse le 3 curate da board di curatori internazionali presentate ad Artissima XYZ, hanno visto l’esposizione di circa 1.500 opere.

La fiera ha ospitato oltre 450 collezionisti provenienti da 21 paesi (Australia / Austria / Belgio / Danimarca / Emirati Arabi Uniti / Francia / Germania / Gran Bretagna / Hong Kong / Iran / Italia / Principato di Monaco / Paesi Bassi / Perù / Portogallo / Romania / Russia / Spagna / Svizzera / USA / Turchia) e dato il benvenuto a quasi 5.000 VIP e 400 art professional, tra direttori di museo e curatori. A partire dai primi mesi del 2021 sono stati coinvolti più di 1.000 nuovi collezionisti. Sono state circa 20 le delegazioni di Patron museali delle più importanti istituzioni a livello mondiale in visita nei quattro giorni di fiera: Tate Patrons (Gran Bretagna), Patron Museo Pushkin (Russia), Danish Art Collector Society (Danimarca), The Cultivist (USA/Gran Bretagna), AMAMCO (Svizzera), Camden Art Center (Gran Bretagna), Amici della Triennale, Club GAMeC, Membri di Palazzo Grassi, Sostenitori del MART e Amici del MAXXI (Italia). Una dimostrazione di fiducia e rilevanza che continua ad essere accordata alla manifestazione anche in ambito internazionale.

La prossima edizione di Artissima si terrà da 4 al 6 novembre 2022, con preview il 3 novembre.

Le altre fiere

Anche le altre kermesse dell'arte contemporanea hanno dato prova di qualità e di un ricca offerta culturale durante i quattro giorni di apertura della settimana dell'arte torinese.

Si è chiusa con successo anche la decima edizione di The Others Fair a Torino Esposizioni: “Un’edizione riuscita grazie ad un’ampia partecipazione, con un numero di visitatori che - già dalle prime ore della domenica mattina - ha superato i flussi dell’edizione 2019. Un coinvolgimento diversificato: dai collezionisti agli appassionati d’arte, fino agli addetti ai lavori e ai tanti studenti, confermando l’evento come una delle maggiori fiere che a cadenza annuale si svolgono a Torino.” commentano Roberto Casiraghi e Paola Rampini, ideatori di The Others Fair. Con 56 espositori e oltre 50 ospiti la fiera ha permesso di dare spazio e visibilità alle realtà emergenti.

Edizione con numeri in presenza in aumento rispetto al 2019 per Flashback: la fiera che si è conclusa domenica 7 novembre è arrivata a oltre 18.000 presenze. "L’edizione è andata al di là delle nostre aspettative – commentano le direttrici di Flashback Ginevra Pucci e Stefania Poddighe – La più grande soddisfazione è sicuramente stata notare lo stupore negli occhi delle persone nel rivedere uno spazio come la ex Caserma Dogali riprendere vita grazie all’arte. In questo momento però, quello che ci dispiace è che questo splendido spazio da domani, tornerà nell’oblio - e aggiungono - Cogliamo l’occasione per offrire uno spunto di riflessione alle istituzioni e agli enti, come Cassa Depositi e Prestiti – proprietari della struttura – perché la possibilità di utilizzo temporaneo degli immobili diventi una pratica semplice e veloce per tutti coloro si occupano di arte e di cultura".

La fiera Paratissima invece proseguirà con l'esposizione unita a eventi, talk e altre iniziative negli spazi di via Verdi fino al 12 dicembre.