Anziana perde il controllo della vettura e 'fa strage' di paletti sulla panoramica di Moncalieri

Poteva trasformarsi in una tragedia, se di mezzo ci fossero andate altre auto, ma per fortuna l'errore commesso al volante da una 70enne di Moncalieri nella mattina di oggi, lunedì 8 novembre, ha causato danni ai paletti della strada panoramica ma non alla signora, uscita praticamente illesa dal sinistro.

Uno sbaglio piuttosto che una disattenzione, fatto sta che la 70enne ha perso il controllo della propria auto, forse perché ha sbagliato pedale, non schiacciando il freno: di sicuro, ha 'fatto strage' dei paletti posizionati a bordo strada, nella zona del Castello Reale, ma senza che venissero coinvolti altri mezzi o persone.

Una volta che l'auto si è fermata, la signora ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia locale, anche un'ambulanza del 118, ma la donna era solo spaventata ma non ferita.