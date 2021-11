Giovedì 11 il Professor Alessandro Barbero ospite del liceo Cavour

Giovedì 11 novembre, dalle 9 alle 10, nell’Aula “Pier Mario Merlo” del Liceo Cavour di Torino, il Professor Alessandro Barbero dialogherà con gli studenti.

Il noto storico medievalista italiano, accademico, romanziere, saggista italiano è autore, tra gli altri, del bestseller “Dante” pubblicato nel 2020 da Laterza Editori per i settecento anni dalla morte del Sommo Poeta. Il testo, che affronta alcune lacune biografiche della vita di Dante, avvicinando il lettore alle consuetudini, ai costumi e alla politica del Medioevo, sarà lo spunto per il dialogo con il pubblico, in parte presente in sala, in parte collegato telematicamente.

L’incontro nasce su iniziativa dell’Associazione Ex Allievi del Liceo Cavour.