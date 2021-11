Fotografo per matrimoni a Venezia: un'idea romantica

Venezia non ha certo bisogno di presentazioni! E’ senza alcun dubbio la città più romantica d’Italia. I suoi colori vitrei, i riflessi dell’acqua, le case basse e i porticati sospesi tra mare e terra saranno la cornice più adatta per le foto del vostro matrimonio. Se state cercando un fotografo per matrimoni a Venezia, che trasformi il vostro sogno in realtà, che sia capace di leggere tra le righe del giorno più fantastico della vostra vita e che sappia immortalare un momento per renderlo romanticamente eterno, lasciatevi guidare dall’esperienza e dedizione di chi guarda la vita attraverso la lente della macchina fotografica: Matteo Braghetta, fotografo e videomaker, a Venezia è di casa. Amerà guidarvi tra le calli, fissando attimi e colori, profumi e sapori di una città con tanta storia.

Perché Venezia

Venezia è una città unica al mondo! E' una città imponente, maestosa, signorile; a volte si pensa che, essendo così conosciuta e visitata, sia la città più fotografata in assoluto, e che non ci sia più niente di lei da scoprire, da immortalare in un momento unico; ma visitandola, con i suoi ponti e le sue calli, gli scorci sui canali, la laguna, regala panorami inestimabili, che riempiono gli sguardi di stupore.

I suoi palazzi, i negozi, le chiese, le piazze che si aprono all’improvviso, ci fanno meravigliare per la loro maestosità; Una foto dal campanile di San Marco, che offre una vista aperta sui tetti rossi, o dalla Torre dell’Orologio, lascerà un ricordo indelebile di Venezia nei cuori di tutti. Ma la differenza maggiore la farete voi, i veri protagonisti delle foto che il vostro fotografo di matrimonio a Venezia vi scatterà; sarete voi con la vostra unicità a regalare la freschezza e la novità alle immagini e agli scorci della città che saranno immobili alle vostre spalle.

Cosa differenzia la scelta del fotografo di nozze

Il fotografo che vi accompagnerà il giorno delle vostre nozze lo farà con discrezione e spontaneità: che scegliate uno stile romantico e fiabesco o uno più moderno e intimo, lui saprà guidarvi, trovando gli ambienti giusti per voi; per questo è molto importante il fatto che conosca bene la città e sappia come trasformare e adattare al vostro sentire gli spazi più ampi o gli scorci delle calli.

Momenti memorabili

Matteo ricercherà autenticità, eleganza, naturalezza in ogni vostro sorriso, in ogni scatto, immaginerà il vostro giorno perfetto e lo farà durare tutta la vita. Le vostre immagini di nozze, con Venezia nello sfondo, vi richiameranno un ricordo genuino dei momenti vissuti quel giorno, un giorno unico, il giorno più importante. Le vostre fotografie, scattate in momenti spontanei o più studiati, cattureranno tutto l’amore e l’intimità della vostra coppia, i vostri sguardi e i gesti.

Niente sarà lasciato al caso: con voi, in questa magnifica giornata, in questo viaggio nelle strade di Venezia, ci saranno amici e famiglia; sarete circondati dalle persone che più amate, che volete intorno a voi e che insieme a voi avranno il ricordo di un momento spensierato e felice, di un’atmosfera speciale, da sogno, in cui i protagonisti sarete voi e la città di Venezia che avete scelto per accompagnarvi.

Le fotografie di questa giornata saranno stralci di memoria, ricordi da rivedere e sognare ancora, attimi in movimento sulla carta, complicità e giochi di sguardi che vi regaleranno un sorriso. Sognate ad occhi aperti: affidatevi all’esperienza e alla sicurezza di avere dall’altra parte dell’obiettivo chi sa davvero come cercare lo scatto giusto e come trovare l’attimo che fugge, affidatevi a Matteo Braghetta, il fotografo per il vostro matrimonio a Venezia.