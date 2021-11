Prima Giunta per la Circoscrizione 8: 65 mila euro per le associazioni e per le manutenzioni

Prima Giunta per la nuova compagine della Circoscrizione 8. Al centro dell’incontro il residuo di bilancio. 65 mila euro che in parte saranno destinati come di ristoro Covid per le associazioni del territorio che non hanno potuto svolgere le proprie attività. “E’ un segnale chiaro dell’ente di prossimità per le nostre associazioni, fa capire che sono parte integrante della comunità” spiega il presidente di circoscrizione Massimiliano Miano.

L’altra parte di queste risorse sarà invece destinata come da prassi ad arredi e manutenzioni di giardini, del verde pubblico e della viabilità. “Ci sono delle idee su dove intervenire, ne stiamo parlando”.

Le proposte di modifiche al bilancio a favore delle associazioni e delle manutenzioni saranno comunicate ai nuovi capigruppo, i quali saranno istituiti nel prossimo Consiglio di lunedì 15 novembre, insieme alle sei commissioni di lavoro.