Il Centro d'Incontro di corso Belgio si trasforma in hub vaccinale contro l'influenza

Da più parti si sta evidenziando come, con l'apertura dei luoghi di aggregazione grazie al persistere del Piemonte in zona bianca, sia possibile prevedere un “colpo di coda” dei più tradizionali virus influenzali: per questo, sulla scia di quanto fatto lo scorso anno, la Circoscrizione 7 di Torino ha deciso di mettere a disposizione il proprio Centro di Incontro di corso Belgio 91 per la somministrazione del vaccino antinfluenzale.

Accesso su prenotazione

Una parte della struttura, da martedì 9 novembre a metà dicembre, verrà infatti concessa gratuitamente allo Studio Associato di Medicina di Base “Iatrio” proprio per questo scopo. Il servizio è disponibile su prenotazione ed esclusivamente per gli assistiti: “In questo modo - dichiarano il presidente della Sette Luca Deri e il vice-presidente Ernesto Ausilio – le persone anziane e con disabilità potranno evitare lunghe code al freddo a causa delle dimensioni insufficienti delle sale d'attesa e delle norme che prevedono il distanziamento fisico. Percorsi e accessi verranno gestiti grazie alla collaborazione con il direttivo del Centro, della Protezione Civile e dei tecnici comunali”.

Le attività sociali proseguiranno

Le attività sociali, in ogni caso, non si interromperanno: “Oltre ad ospitare la campagna di vaccinazione antinfluenzale – aggiungono i consiglieri di maggioranza Ferdinando D'Apice e Silvio Sabatino – il centro ha ripreso anche le proprie attività sociali venendo utilizzato da diverse associazioni del territorio per iniziative culturali”.